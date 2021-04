Cambio climático es uno de los mayores riesgos globales

Destacan pérdida de la biodiversidad, desastres naturales y presentación de climas extremos

Las tendencias de probabilidad de ocurrencia desde el año 2015, muestran que el cambio climático se ha convertido en el mayor riesgo a nivel mundial, debido a que se ha presentado pérdida de la biodiversidad, desastres naturales originados por los humanos, fallas en acciones climáticas, desastres naturales y presentación de climas extremos. Ante lo cual se debe comprender la relación que existe entre el sector privado y más puntualmente del sector financiero con el cambio climático.

En el programa del 15 de abril de 2021 de #BancaExplica, https://bit.ly/32eegfc,se presentó el tema “Recomendaciones del TCFD. El rol del sector privado frente al cambio climático”, por parte de Mariuz Calvet Roquero, integrante del Comité de Sustentabilidad de la ABM y Pablo Casaux, responsable de Estrategia y Relaciones con el Mercado Financiero para América Latina de Bloomberg.

“Las recomendaciones del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima o Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, son importantes porque al aplicarlas, se brinda información relevante a inversionistas de los mercados y al público en general, para que comprendan los riesgos económicos y las oportunidades que resultan del cambio climático”.

“El aumento de las de las divulgaciones, es decir la transparencia con la que las empresas e instituciones financieras analizan y comparten información en línea, junto con las recomendaciones, ayudarán a los mercados globales, a tomar decisiones de dónde colocar el capital, de forma que estas inversiones sean más eficientes y permitan la mitigación de los efectos destructivos del cambio climático”, señaló Calvet Roquero.

Por su parte, Casaux indicó que el cambio climático acarrea las 5 principales amenazas ambientales en el último año, además de que tiene unas características únicas con respecto a otros riesgos, porque varían de acuerdo con la geografía y a las actividades de cada una de las compañías, los horizontes son más largos y los efectos son mucho más perdurables.

“Todos sabemos el cambio climático tiene en sí una naturaleza novedosa e incierta, todavía estamos tratando de entenderlo y la magnitud de estos riesgos cambian, y no existe una dinámica lineal es decir no podemos trazar una tendencia en parcelas parte del pasado todo eso hace muy difícil medir los riesgos. Lo que lo complica todavía más, es que dentro de lo que es el mundo del cambio climático existe una relación de distintas variables que son muy complejas y los efectos son sistémicos, eso quiere decir afecta a todos afecta a lo largo de todas las actividades y obviamente el sector financiero no deja de estar de lado”, explicó el especialista.

En la exposición se indicó que los riesgos para el sistema financiero son:

Aumento de catástrofes naturales (agudos) o cambios en patrones ambientales (crónicos). – Que Pérdidas económicas y shocks macroeconómicos causados por Las tormentas, sequías, incendios y otros eventos extremos o pérdidas ocasionadas por cambios en los patrones climáticos en el tiempo. Además de pérdidas financieras en el sistema financiero global no anticipadas, resultantes de los impactos del cambio climático en el largo plazo.

Transición a una Economía baja en carbono. – Que genera riesgos asociados a un ajuste disruptivo rumbo a una economía baja en carbono, como el cambio en el valor de los activos derivado de una política nueva o el cambio en las preferencias de consumidores. Además de riesgos financieros relacionados con el clima podrían afectar la economía a través de elevadas tasas de interés, mayores requerimientos de capital o reajuste rápido en los precios.

Ante ello, los Bancos han tomado una variedad de acciones mitigantes para comenzar a alinear sus carteras con el acuerdo de París, como son: inclusión del riesgo climático en el proceso de evaluación crediticia, exclusión de sectores altos en carbono, escala de la asignación de capital/costos internos y la medición, monitoreo y reporte de la intensidad en carteras.

También se indicó que el cambio climático se está convirtiendo en forma creciente en uno los principales puntos en la agenda de los inversionistas porque tendrá impactos físicos y económicos en muchos aspectos de la actividad humana, es una cuestión sistémica que afecta a todos los activos y sectores, impactará los retornos de las carteras , las valuaciones de los activos y los procesos de asignación en los dueños de activos con carteras globales diversificadas; sin embargo , también ofrecerá nuevas oportunidades de inversión.

Ante la problemática se creó un grupo de trabajo sobre las TCFD) para diseñar un conjunto de recomendaciones que ayudarán a hacer una mejor divulgación de los riesgos relacionados con el clima, las cuales son aplicables a las organizaciones de todos los sectores y las jurisdicciones: Gobernanza de la organización sobre los riesgos. Estrategia, estableciendo los impactos reales y potenciales de los riesgos relacionados con el clima y las oportunidades en los negocios, la estrategia y la planificación financiera de la organización. Gestión de riesgos, a través de los procesos utilizados por la organización para identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el clima. Métricas y objetivos, utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y las oportunidades relevantes relacionadas con el clima.