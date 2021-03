El Servicio de Administración Tributaria, (SAT) reconoció que la recaudación de impuestos va bien en el país, sin embargo, en materia de comercio exterior, hay una caída debido al contrabando y huachicoleo de combustibles que asciende a 20 mil millones de pesos en el primer trimestre del año.

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que por ello, trabajan de la mano con la Secretaría de Energía y resaltó que el gobierno federal presentó el viernes pasado una iniciativa que tiene que ver con el contrabando de hidrocarburos para detener el flagelo fundamentalmente en Texas y se trata de “un tema no solo de fiscalización, sino hasta de seguridad nacional.

“La recaudación de los impuestos va bien, no es comparable con la del año pasado, si recuerdan el año pasado la pandemia y la crisis sanitaria empezó el 23 de marzo, básicamente el primer trimestre fue normal y a partir de abril fue cuando empezó la crisis y vino la caída económica.

“Ahorita todavía estamos en la caída económica, estamos comparado este primer trimestre, todavía no hay reactivación, está muy detenida la reactivación con un trimestre que estuvo normal entonces, estamos ligerísimamente abajo pero muy poquito y donde tenemos problemas es en comercio exterior, contrabando fuerte y huachicol de combustible que ya está siendo tratado y ahí sí traemos una disminución aproximadamente de 20 mil millones de pesos”, precisó.

Por otro lado, la titular del SAT, a unos días de que concluya el plazo para que las empresas o personas morales presenten su declaración anual, que se lleva un avance del 24% más que el año pasado y advirtió que no habrá prórroga para esta obligación que vence el 31 de marzo. Agregó que 0.7 de las solicitudes de devolución de impuestos que recibe el brazo fiscalizador de Hacienda van a revisión por tener algún tipo de irregularidad.

Desde el Centro de Atención Remota al Contribuyente, la funcionaria presentó su propio Centro de Atención Remota a los contribuyentes o “call center”, lo que además de ser una oportunidad de empleo para los jóvenes, significa un ahorro de alrededor de 264 millones de pesos.

“De 2015 al 2020 volvieron a subir el contrato de 200 millones a 300 millones anuales y le agregaron los mensajes, los SMS. El día de hoy se inauguró el call center pero del gobierno, ya no hay ningún proveedor, ya no se está terciarizando, todo el dinero es del gobierno y aparte que se hace todo lo demás se agregó el chat boot que es inteligencia artificial, hay asistentes virtuales que es el orienta sat y aparte estamos permitiéndonos que a toda la gente no les paguen tan poquito en el call center y ya no tengan ninguna esperanza de crecimiento, pueden llegar a cualquier nivel ya entrando a la institución y solo eso es por 35 millones de pesos”:

Raquel Buenrostro, agregó que el SAT atendía 18 trámites en línea y hoy en día son 46 por lo que se ha doblado y triplicado en algunos casos las consultas y las atenciones.