Cae 36.5% la venta de autos al público durante 2020: INEGI

El INEGI dio a conocer el avance de las ventas al público en el mercado interno según los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de mayo de 2020. Estas cifras provienen de 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Mitsubishi Motors.

Según los datos de la Institución, en cuanto a la venta acumulada de enero a mayo de 2019, se registraron 533,748 unidades vendidas, que comparadas con enero a mayo de 2020, se vendieron 338,705, lo cual significa una caída de 36.5% en ambos acumulados.

Sin embargo, en abril se registró la venta de 34,903 unidades, contra 42,028 de mayo, lo que significó un aumento de 16.9% respecto al mes, cuando iniciaron las medidas de contingencia más severas en el país, lo cual también impactó a la venta de los vehículos.

Caída por pandemia

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros ofrece datos mensuales por empresa referentes a la venta, producción y exportación de las unidades vehiculares nuevas, sin especificar valores monetarios.



Para la difusión de este registro administrativo, se dispone de la autorización de las 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Mitsubishi Motors S.A. de C.V. y Giant Motors Latinoamérica S.A. de C.V. para publicar información sobre el número de vehículos de cada una de las 34 marcas y modelos correspondientes que producen y/o comercializan en México.



Según INEGI, esta información es de carácter de registro administrativo, por lo tanto, cuando alguna empresa no suministra la información requerida, se utiliza N.D. (No Disponible), indicando que la cifra no fue entregada al INEGI para su publicación.

Cabe señalar que en cuanto a las ventas de autos registradas en 2019, hubo un millón 317 mil 727 autos vendidos en el país, contra los 373 mil 608 que se registraron hasta mayo.