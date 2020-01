Buscará Sedatu ampliar programa para atender vivienda rural

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, sostuvo que en las últimas décadas, el Estado mexicano dejó de lado la generación de mecanismos para dotar de vivienda a las comunidades rurales del país por lo que, actualmente, se necesitan aproximadamente 2 millones de acciones de vivienda en este ámbito, por lo que ya se analiza la ampliación del Programa de Vivienda Social.

“La mayoría del rezago en vivienda rural a nivel nacional, se concentra principalmente en los estados del centro y sur del país, donde las dependencias que pueden apoyar a las familias, no existen; la gran mayoría de los empleos en estos estados son informales, por eso los trabajadores no cotizan al Infonavit, no tienen acceso a un crédito para atender sus necesidades de vivienda nueva, de mejoramiento o ampliación”, detalló.

Meyer Falcón señaló que la entrega de cien viviendas en Veracruz (y 61 más que serán entregadas durante el mes de febrero), construidas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con autoridades estatales y municipales, en beneficio de campesinos y campesinas del Programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, es un ejemplo de cómo se puede facilitar el acceso a opciones de financiamiento en beneficio de la población más necesitada, por lo que ya se analiza su ampliación a otras entidades de la República.

“Particularmente en estos territorios comunales y ejidales, es muy importante tomar en consideración que la vivienda sigue siendo un elemento de cohesión y unión social muy importante entre las comunidades. En procesos participativos, la comunidad determinó qué familias iban a tener acceso a viviendas, lo que es un ejemplo porque anteriormente, se daba una selección de amigos y conocidos, lo que ha cambiado totalmente”, destacó.

María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, agradeció la apertura, el trabajo y la sinergia que ha habido entre las instituciones para echar a andar el programa.

“Quienes se dedican a hacer vivienda tuvieron un buen corazón, tuvieron un buen pensamiento y nos dejaron empezar a trabajar este modelo demostrativo”, sostuvo.

Edna Vega Rangel, directora general de la Conavi, explicó que en su primera etapa, el Programa de Vivienda Social, destinado a atender a la población más vulnerable del país, atiende a comunidades de los estados de Veracruz, Puebla y Tabasco. Este año, en Veracruz, se realizarán 600 acciones de vivienda.

“En este programa sumamos los esfuerzos de distintas instancias del Gobierno de México, el gobierno estatal y los sembradores, que son el capital humano más importante con el que se cuenta. Estoy convencida de que este proceso de suma de esfuerzos, la transparencia y honestidad con que se está trabajando nos permitirá llegar a un alcance mayor”, agregó.

Cabe señalar que para la construcción de estas viviendas, el Gobierno de México y los estatales contribuyen con 80 por ciento de los recursos y el resto, lo financia el sembrador elegido por la comunidad a través de dos vías: sus ahorros o la mano de obra, lo que abarata el costo de la vivienda.

Las comunidades eligen, a través de su asamblea, a la familia que será beneficiada. Una vez elegida, la familia colabora en el diseño del que será su hogar, para garantizar que sus necesidades específicas, sean cubiertas.