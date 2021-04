Buscan darle una cara joven a Fiat

El Fiat Mobi, continuó, se encuentra en los estándares del mercado, con alta competitividad y un precio accesible entre sus competidores

Fiat es una de las marcas que mantiene una historia, la cual no todo ha sido celebraciones y reconocimientos, ya que con anterioridad no mantenía una respuesta álgida a las exigencias de sus clientes, puesto que los modelos no tenían la disponibilidad de autopartes.

Sin embargo, Grupo Stellantis, buscan cambiar la historia y darle a Fiat una cara joven y dinámica para quienes estén en búsqueda de su primer auto con el modelo Mobi, destacó Jesús Gallo, director de las marcas #Chrysler MX, #Dodge, Fiat México & #AlfaRomeo.

“Fiat ha pasado por varios momentos en México, la verdad es que ha tenido una historia complicada, los modelos que entraban que salían, la disponibilidad de partes, apenas tenía 35 distribuidores, hoy tienen representación en 150 terminales, hoy se ha decidido que sea la marca joven, gracias a eso se ha trabajado en darle forma a una marca en tan poco tiempo” mencionó Gallo.

En entrevista con #AutosEnConcreto, el especialista resalta que a pesar de ser un auto diseñado para jóvenes que están aún en la universidad y en su primer empleo, esto no es impedimento para que la marca logre posicionarse dentro de un público maduro.

De acuerdo con Jesús Gallo, el 20% de los compradores son gente mayor los cuales buscan la comodidad del auto para viajes cortos.

Ahora con el reciente lanzamiento FIAT Mobi al mercado durante el mes de marzo, comienza un diseño que se apega a la nueva identidad visual.

“La parrilla que se apega a la nueva identidad visual, elimina el logo que se conocía, por uno más moderno y claro, en el que integra la bandera italiana, con las cuatro barras, representa una de las letras de Fiat, esto era de un gran rigor histórico para la marca italiana” comentó Gallo.

El Fiat Mobi, continuó, se encuentra en los estándares del mercado, con alta competitividad, y un precio accesible entre sus competidores, así como planes de financiamiento, ya que cuenta con una tasa preferente de 8.49% sin comisión por apertura, y planes para acceder a un primer crédito.

“Tenemos los planes de financiamiento, con las mejores tasas, tenemos una tasa preferente del 8.49% sin comisión por apertura, una oferta muy destinada a ese público joven, que quiere destinar una parte de sueldo en pagar una mensualidad accesible, anudado a esto, tenemos planes para universitarios que en muchas ocasiones tienen la dificultad de pedir un crédito.

“Lo anterior, porque no tienen historial crediticio. Recuerdo cuando en esos tiempos y las dificultades que teníamos como estudiantes, no solo estrenas un auto, no solo estrenadas un Fiat, sino comienzas a realizar un esquema de crédito” puntualizó el entrevistado.

El rendimiento que mantiene Fiat Mobi se refleja en su motor, el cual es uno de los más eficientes del continente americano, con un motor de un litro y 70 caballos de fuerza, así como un token que da respuesta ágil, en carretera se encuentra mantienen un consumo de un litro por 22 kilómetros y en combinado de 18 kilómetros por litro, expuso Gallo.

La historia no se repite

En cuanto a la disponibilidad de autopartes, Gallo, destacó que es cierto que la marca no respondió a las necesidades de sus compradores ahora Grupo Stellantis, se encuentra trabajando las autopartes de los mismos lugares de donde provienen los demás autos de Grupo Stellantis, finalizó Jesús Gallo.