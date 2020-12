Bolsas de Europa al alza ante esperanzas de Brexit

Las bolsas de Europa se comportaban de forma generalizada esta tarde de miércoles, en la medida de que corren versiones de que un acuerdo comercial para el Brexit está muy cerca de lograrse, reporta la plataforma global multiactivos eToro.

Las bolsas de EU abrieron con ligeras alzas, pero esta vez con el Nasdaq en rojo, acercándose alternativamente al terreno de ganancias. Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo cayeron sorpresivamente a 805,000, y el mercado decidió no hacer caso a las amenazas del presidente Trump de no firmar el paquete de estímulos a la economía aprobado en el Congreso.

La acciones que hoy suben son financieras como JP Morgan, American Express y Goldman Sachs, en seguimiento a su liberación para recompra de acciones por las autoridades estadounidenses. Chevron y Walt Disney también suben 2% hoy. El gasto de consumo en noviembre en EU cayó 0.4%, luego de crecer 0.3% en octubre.

-0-

Hoy es un día de consolidación en los índices globales, con bolsas que no encuentran ideas direccionales, también gracias a la reducción de volúmenes, propia del período navideño. En general, ayer vimos una sesión en la que la presión bajista del día anterior disminuyó y la volatilidad general se redujo considerablemente.

La renta variable europea repuntó ayer tras la corrección del lunes, con la aprobación del nuevo paquete de medidas de estímulo en Estados Unidos que ayudó a mitigar los temores de un nuevo golpe a la economía mundial infligido por la nueva variante del coronavirus identificada en Gran Bretaña.

Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de estímulo fiscal de 892 dólares después de días de intensas negociaciones. Por la noche, el presidente Trump amenazó con no firmar la ley, pero si ayer la noticia del paquete no dio gran impulso a los mercados, la amenaza de suprimirlos no provocó un desaliento en especial en las bolsas de EU.

En Gran Bretaña, ayer entraron en vigor severas medidas de bloqueo para frenar la propagación de la nueva cepa de coronavirus, según los expertos hasta 70% más contagiosa que la variante original, cuya detección ha desencadenado una serie de prohibiciones de entrada a la frontera y restricciones de viaje por varios países. Según la BBC, Gran Bretaña y Francia anunciarán un acuerdo para reiniciar el transporte de mercancías más tarde hoy.

En cuanto a empresas individuales, Astrazeneca perdió 1.54%, después de que el fármaco experimental para el asma desarrollado con la empresa asociada estadounidense Amgen no cumpliera los objetivos de un ensayo clínico en fase avanzada.

Del lado también Wall Street, el Nasdaq se vio apoyado por Apple, subiendo 2.85%, luego de que Reuters informara que el fabricante de iPhone planea la producción de autos y baterías. El Dow y el S&P 500 sufrieron más por los datos relativamente débiles en confianza del consumidor y venta de viviendas nuevas.

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado, mientras que la confianza del consumidor cayó inesperadamente este mes, también luego de un aumento en el número de nuevas infecciones y muertes en Estados Unidos.

A nivel macroeconómico, hoy se espera la publicación del PIB de España y Canadá. Desde Estados Unidos esperamos los pedidos de bienes duraderos y los datos de las prestaciones semanales por desempleo.