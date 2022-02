Blindaje inmobiliario la nueva alternativa ante violencia

Falta denuncia de los delitos: Hugo Nieto

En México, 28.4% de las familias fueron víctimas de delitos en al menos un integrante. Sin embargo, 93% de estos no denuncia, afirmó Hugo Nieto, presidente de la Comisión de Blindaje Táctico del Consejo Nacional de la Industria de la Balística A.C.

Hugo Nieto, explicó que la pandemia ha provocado una mayor reflexión sobre la seguridad dentro del hogar, lo cual se ha reflejado en mayor demanda en el blindaje arquitectónico, principalmente en las zonas norte del país y los alrededores de la Ciudad de México.

“Actualmente, existe la necesidad del blindaje arquitectónico. Tenemos el caso de un edificio donde un grupo delictivo entró piso por piso, estás personas acordaron como integrantes de un edificio dividir el costo entre 20 departamentos, es hacer y prevenir la delincuencia en comunidad, la delincuencia tiene tácticas más avanzadas y hay que adelantarse”, explicó Hugo Nieto.

El Presidente de la comisión de blindaje táctico del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, detalló que actualmente los mecanismos empleados como cámaras de seguridad son carentes ante las nuevas técnicas empleadas, puesto que estás no previenen, sino que son herramientas que pueden ser utilizadas después de los hechos.

“Los métodos actuales de prevención son cámaras y eso ya es vulnerable, cortan la cables o energía eléctrica al contrario del blindaje arquitectónico, no se puede quitar, de esta manera tu tienes la oportunidad de actuar para salvaguardar tu vida y tiempo de reacción para perder o no la vida, puede ser un primerizo que da mal un tiro te mata. Los métodos convencionales ya han sido superados, vemos la cara del ladrón en la cámara pero es después no estoy previniendo esa es la cuestión” comentó.

El experto, indicó que este año será de mucho trabajo para formalizar la industria, puesto que existe un mercado no regulado en cuanto a la industria de blindaje arquitectónico, concluyó.

