Bitcoin no será una moneda: Franklin Templeton

Luis Gonzalí, VP/Co director de inversiones en Franklin Templeton México, señala en un estudio que el Bitcoin no llegará a ser una moneda porque si bien realiza de manera efectiva su trabajo como medio de pago, no es un vehículo capaz de guardar valor y no es considerado como una unidad de medida, las cuales son las características que debe tener una moneda.

En su documento denominado “¿Podría Bitcoin llegar a ser una moneda?” señala que el mismo es una “moneda digital”, es decir, no existe de manera física en el mundo real; utiliza una tecnología nueva llamada blockchain, y su funcionamiento ha entusiasmado a más de uno bajo la promesa de revolucionar la forma en la que el dinero existe y funciona a lo largo del mundo.

Recalca que la sola presencia del Bitcoin, y de la tecnología que lo hace funcionar, ha servido para que diversos gobiernos piensen seriamente en sacar su propia moneda digital, opinando que, en un futuro no muy lejano, la moneda digital será la forma más común de pago alrededor del mundo.

Desde su punto de vista, si el Bitcoin puede llegar a ser aceptado como una moneda universal (como lo es el dólar, euro, libra esterlina, o el peso), entonces su supervivencia está asegurada; si la respuesta es que no llegaría nunca a ser considerado como moneda, entonces su existencia está condenada pues su razón de ser perdería sentido

El analista recuerda que para que un objeto, tangible o intangible, sea considerado como una moneda, debe tener 3 elementos: 1 Debe servir como medio de pago o intercambio; 2 Debe tener la capacidad de guardar valor 3; Debe ser usada como una unidad de medida.

Sobre el papel como medio de pago del Bitcoin, señala que aún está muy lejos de los grandes jugadores, ya que mientras su tecnología procesa alrededor de 5 transacciones por segundo, Visa procesa mil 700, por lo que tiene un problema de escalabilidad enorme para poder competir seriamente con las empresas que dominan el mercado de pagos

Al comentar si es capaz de guardar valor, señala que, en la actualidad, prácticamente todas las monedas son fiduciarias, debido al desligue respecto al oro empezó a raíz del rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods en 1971 y el gasto excesivo de EE. UU., debido a la guerra de Vietnam.

En el caso del Bitcoin, está la confianza de las personas que lo usan, ergo, depende de la fe; sin embargo, nada los respalda aparte de la fe de sus usuarios, aunque se podría argumentar que las transacciones en Bitcoin han crecido, y que hay una actividad económica detrás; sin embargo, toda actividad en Bitcoin termina siendo reflejada en algún país, con su propia moneda fiduciaria, por lo que el comercio en Bitcoin es solo un “puente anónimo” entre el país A y el país B.

En relación que es un parámetro para darle valor a las cosas, detalla que un bien o servicio que pueda ser pagado en Bitcoin va a tener un valor fijo en dólares, en pesos o en otra moneda, y la cantidad de Bitcoins que se tenga que pagar por él, variará según el tipo de cambio al día.

Gonzalí, también detalla que no se debe confundir las criptomonedas, con las monedas digitales que varios gobiernos quieren sacar, porque las monedas digitales “seguirán estando respaldadas por la actividad económica de ese país, y su valor deberá ser el mismo al valor de la moneda física.