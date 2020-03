Las mujeres en las TIC

Si de negocios hablamos de cara al Día Internacional de la Mujer, no podemos dejar de escribir sobre una de las pocas CEO´s que tiene México en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se trata de Claudia Rincón Pérez, fundadora y presidenta de Factoría IT, quien no sólo ha conducido a su empresa al éxito, sino que fomenta espacios laborales libres de discriminación y con paridad de género.

El caso de Claudia Rincón Pérez es emblemático, ya que la firma que encabeza ha permitido a sus clientes del sector público y privado generar ahorros, ganar tiempo y ser más eficientes, pues Factoría IT es emprendedora en la combinación del escritorio digital y el open source.

El escritorio digital confecciona trajes a la medida, es decir, les da a los clientes los equipos de cómputo, programas y soporte que necesiten, pues muchas veces los trabajadores tienen equipos obsoletos que no les permiten desempeñar su labor, mientras que hay casos que los clientes gastan de más en software que nunca ocupan.

Aunado al escritorio digital, Factoría IT ofrece el open source que permite 60% de ahorro en software. El también llamado Código Abierto ya registra casos de éxito, de acuerdo con la empresaria, como el de BBVA que creó una plataforma en la nube totalmente automatizada para ofrecer un mejor servicio bancario.

La combinación ha sido la herramienta perfecta para que la empresaria esté en la cima del éxito y contribuya al crecimiento de las Tecnologías de la Información, industria que en 2020 podría crecer 4.8 por ciento.

Mientras tanto, Rincón Pérez engrosa las cifras de las mujeres en las TIC, pues en el sector tecnológico, sólo 27 por ciento de los puestos directivos los ocupa una mujer, de acuerdo con un estudio de Linkedln.

Morralla

Las crisis son momentos para emprender, para ahorrar o invertir y no para ser negativos. Y una buena noticia es que eToro, la plataforma de trading social líder en el mundo, con diferentes opciones de inversión en línea, reafirma su compromiso con México.

Hoy la compañía suma 180 mil usuarios mexicanos y más de 12 millones en el mundo, en donde gestiona activos por más de mil millones de dólares.

eToro, firma de origen israelí fundada en 2007, abre los mercados financieros internacionales de forma sencilla y transparente para millones de mexicanos, permitiendo un mayor acceso a la inversión, basado en el principio fundamental de democratizar la riqueza.

Para ampliar su posición en el país, eToro coloca al servicio de los inversionistas mexicanos los siguientes métodos de inversión a través de su plataforma digital:

Trading en línea: los usuarios de eToro pueden comprar y vender activos financieros como acciones, commodities, divisas, índices y fondos cotizados en Bolsa (ETFs).

Replicar la cartera de otros inversionistas (Copy people): para aquellos inversionistas que carecen de tiempo o experiencia, el producto CopyTrader™ les permite copiar el portafolio de otros usuarios que comparten su conocimiento y experiencia.

CopyPortfolios: son portafolios inteligentes de inversión. Permiten al inversionista participar en sectores específicos, aprovechando la experiencia de los mejores traders de la industria. Las estrategias de inversión son públicas y están a la vista de todos los usuarios de la plataforma tanto en México como en el mundo.

Contigo en BIVA

La firma Contigo, que preside Allan Cherem, dedicada a otorgar microcréditos grupales para mujeres emprendedoras, realizó recientemente la emisión de 600 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que dirige María Ariza, a través del instrumento de Oferta Pública Primaria Nacional de Certificados Bursátiles Fiduciarios, a un plazo de 3.7 años y una tasa de TIIE + 2.90 por ciento.

La operación obtuvo buenas notas por parte de las calificadoras HR Ratings y Verum, lo que sin duda será bien recibido por los inversionistas de la firma mexicana.

Nos leemos el próximo martes…