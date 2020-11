Enrique Valadez

CDMX alista compra de vales de fin de año

Una de las temporadas más esperadas en el sector de vales de despensa se lleva a cabo justo ahora, cuando se licita esta prestación para los millones de trabajadores tanto del gobierno federal, como de los estados.

Así, ahora la Ciudad de México, que lleva Claudia Sheinbaum, deberá estar muy atenta a que los dados no estén cargados a favor de alguna de las interesadas en el contrato para entregar vales de papel de fin de año a los trabajadores de su administración, acuerdo que irá de mil 834 millones de pesos hasta 3 mil 669 millones de pesos.

Esto surge debido a que entre los integrantes del sector comenzaron a sonar alertas por una posible predilección hacia la firma Broxel, que lleva Gustavo Gutiérrez, actual proveedora de los vales que se han dispersado entre la población vulnerable con el objetivo de reactivar la economía en las alcaldías capitalinas que decidieron participar en el programa “Mercomuna”, impulsado a raíz de la pandemia.

Resulta que en el estudio de mercado que presentó el jueves pasado la Secretaría de Finanzas, de Luz Elena González, estableció que las concursantes deberán entregar una carta compromiso para canjear los vales que lleguen a los negocios inscritos a este programa, situación que representaría un problema para las otras jugadoras del ramo, quienes no tendrían tiempo suficiente para afiliar a cada una de las pequeñas empresas para evitar fraudes, sobre todo porque estas se cuentan por miles a lo largo y ancho de la urbe.

Pero eso no es todo, ya que entre las “medidas de seguridad indispensables” se incluyeron elementos como marca de agua, valor nominal, número de folio, papel específico, así como dos tipos diferentes de tinta. Siendo que la tinta debe tener una florescencia especial de color turquesa, la cual precisamente corresponde a la que habría utilizado Broxel en algunos de los vales entregados a habitantes de las demarcaciones que se integraron a “Mercomuna”.

Ante esto, las alertas se prenden al interior de la Contraloría General de la urbe, que lleva Juan José Serrano Mendoza.

Carlos Lomelí, listo y limpio

Quien esta semana sorprendió en Jalisco, fue el exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, pues fue absuelto de conductas irregulares como cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias, que formaban parte de una serie de investigaciones iniciadas desde 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Y es que, el pasado 5 de noviembre se emitió la resolución por parte de la Treceava Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidad Administrativa, misma que dicta que no se acreditó ninguna de las faltas por las que señalaron a Lomelí Bolaños. Sumado a que deja en claro que, actualmente no tiene participación alguna en las empresas que se desarrollaron al interior de su familia, además de que no le han vendido al gobierno federal ni a los de los estados.

Con esto, el también empresario se consolida como la carta más fuerte de MORENA, que lleva Mario Delgado, para competirle a Movimiento Ciudadano la alcaldía de Guadalajara en 2021.

Retrasos en el ISSSTE

Los problemas financieros del ISSSTE, que a nivel nacional lleva Luis Antonio Ramírez Pineda, se hacen cada vez más visibles, esto no solo por el adeudo en cuotas y aportaciones de más de 50 mil millones de pesos que las entidades federativas no han cubierto, sino porque los recursos no han fluido tampoco para las proveedoras de diversos servicios, entre ellos el de limpieza, el cual es básico para su operación día a día, más cuando se enfrenta una emergencia sanitaria de tal magnitud.

Para muestra un botón, pues en la Delegación Estatal del Estado de México, la empresa Ocram Seyer se ha quedado sin solvencia para continuar con el aseo de las instalaciones. Ante ello, informó que cortará actividades el próximo 16 de noviembre en caso de que no se obtenga el monto pendiente al menos un día antes, y es que la facturación atrasada es por más de medio año y ya supera los 8 millones 997 mil pesos.

Apuesta médica

En donde apuestan al crecimiento de inversiones destinadas al turismo médico es en Baja California, de Jaime Bonilla. Prueba de ello es lo logrado por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), a cargo de Mario Jesús Escobedo Carignan, al capacitar entre diciembre de 2019 y enero de 2020, a más de 150 profesionales de esta industria, en cursos de “Política Pública en Salud y Promoción Responsable”. Así, la entidad alcanza niveles de inversión de más de 869 millones de dólares en este rubro, lo que refuerza a la entidad como la preferida de quienes cruzan la frontera para recibir atención médica de calidad.