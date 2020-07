Protactic, apuesta en innovación para alto rendimiento

Sin lugar a dudas, existe un mercado especializado para las marcas de ropa y accesorios deportivos de alto rendimiento para actividades como la cacería, tiro, hiking, montañismo, paracaidismo, alpinismo, pesca, motocross, rápel, esquí, rafting, flying, o ice cross, entre otros.

Las marcas premium como Salomon de Heikki Takala, The North Face de Steve Rendle, Patagonia de Rose Marcario, Osprey de Layne Rigney, Columbia de Timothy Boyle, Montbell de Isamu Tatsuno, Cotopaxi de Davis Smith, y Barbour de John Barbour, entre otras, desarrollan productos innovadores para mejorar el desempeño de quien los usa, sin importar el terreno o las inclemencias del clima.

En este rubro destaca una marca que durante los últimos 10 años revolucionó el sector. Hablamos de Protactic, que lleva Aldo González, firma que basa su oferta en productos desarrollados en ambientes extremos, así como innovaciones en la industria textil desde fibras y telas, hasta tecnologías de camuflaje, sin precedentes a nivel mundial.

La compañía opera en 5 países como México y Estados Unidos, desde donde exporta a más de 20 naciones para ofrecer una gama de productos que actualmente supera los 500 skus en el portafolio de ropa, equipo y accesorios de alto rendimiento, mismos que se comercializan a través de 100 distribuidores.

Los productos Protactic son diseñados, desarrollados y probados con la mejor tecnología disponible a nivel global, en la cual especialistas en cada rubro revisan la calidad y resistencia de cada prenda, para que el cliente final tenga la garantía de que es ropa exclusiva de alto rendimiento para deportes extremos, al aire libre o trabajo.

Así, la filosofía de esta innovadora marca es combinar tecnología de punta con los materiales textiles más vanguardistas del mundo, al tiempo de garantizar comodidad, ligereza y protección, sin importar agentes externos como el clima, el terreno o el uso rudo.

Protactic cuenta con el valor agregado y garantía de entregar ropa y accesorios diseñados a las necesidades tanto de sectores de aventura o extremos, hasta el mercado casual. Pero siempre con la mira en desarrollos propios, los cuales son patentados para su fabricación, mejora continua y distribución alrededor del mundo.

Adiós a Rengen Energy

En la escena energética se dice que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prepara las golondrinas con dedicatoria para Rengen Energy Solution, empresa que bajo la dirección de Óscar Arturo Scolari Romero se quedaría fuera de la empresa productiva del Estado, pues aunque en la administración de Enrique Peña Nieto le bastó con colgarse de la reputación de Siemens para hacer negocios por más de 77 millones de pesos solo por tres contrataciones, en la autoproclamada 4T tendrá que acreditar sus credenciales, cosa que no ha podido hacer, menos aún al considerar que no han podido ser capaces de conseguir financiamiento con bancos formales, situación que no habla nada bien de esta firma.

Morralla

Y siguen las malas noticias para el sector aviación pues Delta Airlines, una de las tres mayores líneas aéreas de Estados Unidos, reportó al segundo trimestre una pérdida neta de 5,700 millones de dólares y una pérdida por acción de 9.01 dólares, por las medidas de aislamiento con motivo de la pandemia del Covid-19.

El directivo estimó que a la línea aérea le llevarán dos años recuperarse completamente del golpe de la pandemia y la crisis económica resultante.

“La pérdida por acción más que duplicó los estimados de los analistas (4.16 dólares) y la estimación de que una recuperación completa tardará dos años resultó desalentadora”, comentó Adam Vettese, analista de la plataforma de inversión global eToro.

“Dadas las circunstancias actuales, no sorprende que el reporte de Delta no se lea particularmente bien. De hecho, los ingresos del segundo trimestre son los más bajos desde mediados de los 80. La compañía enfrenta una verdadera batalla cuesta arriba para volver a la rentabilidad mientras la Covid-19 opone un velo de incertidumbre aparentemente interminable al asediado sector de viajes.”

Veremos en los próximos días los siguientes reportes corporativos y desgraciadamente, más malas noticias para el sector aéreo y el turismo en general.

