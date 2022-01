Difícil recuperación de terreno perdido por pandemia

El grupo financiero BBVA México, reconoció que, aunque aún no se tiene el dato de crecimiento del cuarto trimestre del 2021, los indicadores que se tienen hacen vislumbrar que es negativo y no es difícil pensar que el país ha entrado en una recesión económica, definida por las medidas estadounidenses.

Carlos Serrano, economista en jefe de grupo financiero, explicó que si bien en México no existe una medición como tal, la de Estados Unidos marca que al haber dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, si nos ceñimos a eso, “hay una probabilidad importante de que el país haya entrado a una recesión en la segunda mitad del año, porque todavía no tenemos el dato del crecimiento del último trimestre del año pero los indicadores que hasta el momento tenemos, indican a que hay una probabilidad bastante elevada a que el crecimiento del cuarto también haya sido negativo y creemos que no es menor la probabilidad de que el país haya entrado a una recesión, medida o definida como lo hace el Comité de Estados Unidos”.

En conferencia de prensa para presentar su estudio, “Situación México, al primer semestre del 2022”, el especialista, mencionó que la recuperación económica en nuestro país es más lenta que en otras naciones de Latinoamérica y persiste holgura en la economía lo que hace que la recuperación de la economía sea incompleta y gradual por lo que ajustó su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) este año a 2.2% de un 3.2% previo.

Para Serrano, esto no hubiera pasado si el país hubiera optado por una respuesta fiscal contracíclica que mitigara los efectos de la pandemia ni políticas para mitigar el empleo, situación que ha dejado algunas cicatrices estructurales como altas tasas de informalidad y un sector salud muy debilitado.

México, dijo, no se ve en el horizonte próximo como pueda recuperar el terreno perdido, el mercado laboral está estancado al igual que el resto de la economía.

“Parece ya muy claro, la economía del país experimentó un estancamiento en el proceso de recuperación que venía experimentando, después de la caída tan fuerte en la pandemia, ahora estimamos que el crecimiento del 2022, será de 2.2%, aquí también existen riesgos a la baja, en particular, mientras más persistentes puedan ser nuevas olas de contagios pues menor será el efecto en crecimiento para este año y hacia adelante pueden ver la senda que tenemos, similar a la que teníamos anteriormente”, indicó.

Carlos Serrano

El economista en jefe de BBVA México, en materia de inflación, apeló a que este año la espiral inflacionaria retomará su senda y volverá a los objetivos del Banco de México, para ubicarse alrededor del 4% a finales del cuarto trimestre.

Añadió que esperan que el Banco Central, lleve la tasa de referencia a 7.0% hacia finales del 2022 y que, al cierre del año, el tipo de cambio se ubique en 20.90 pesos por dólar, en un contexto más difícil para los activos de riesgo por la retirada de estímulo de la Fed y el comienzo del ciclo al alza de tasas.

Carlos Serrano, añadió que las políticas enfocadas a reducir la propagación de la pandemia, vacunación a nivel global, uso de mascarillas y todas las acciones para disminuir los efectos de la crisis sanitaria, ayudarán a bajar la inflación al aligerar los cuellos de botella y normalizar los patrones de consumo.