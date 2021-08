BBVA lanza Seguro tu médico particular, único en el mercado y con cobertura a Covid-19

Ofrece coberturas de consultas, video consultas, medicamentos y doctor a domicilio; estudios de diagnóstico y urgencias médicas

Luego de que casi 33 millones de mexicanos, esto es, 26% no tienen ninguna afiliación a servicios de salud pública o privada y en el caso del Covid-19 el costo promedio de la enfermedad es de 470 mil pesos con y sin seguro, con un costo ambulatorio de 14 mil pesos y con intubación 4 millones y medio, BBVA y Bupa, lanzan un seguro de amplia cobertura que cubre este padecimiento.

Edgar Karam, director general de seguros de BBVA, precisó que Seguro tú médico particular, es un producto que ofrece a sus asegurados coberturas de consultas, video consultas, medicamentos y doctor a domicilio; estudios de diagnóstico y urgencias médicas.

En videoconferencia, indicó que es un producto único en su tipo, de fácil contratación 100% digital, sin cuestionario médico, el cliente elige, puede acudir con el doctor, farmacia, laboratorio y servicios de urgencia de su preferencia nivel nacional.

“Es único en el mercado puede funcionar como complemento para tu protección GM Mayores o seguridad social o membresía médicas, uso casi inmediato para cualquier enfermedad, periodo de espera de 5 días y es deducible de impuestos de acuerdo al régimen y situación fiscal del cliente. Permite a los asegurados tener un complemento a su seguro público o particular, además de ayudar con el apoyo económico a las personas que no cuentan con la protección de un servicio de salud”.

Además, dijo, para consultas generales y de especialidad, los asegurados podrán elegir al médico de su preferencia y el seguro aportará hasta 700 pesos por consulta con límite de 8,400 pesos al año. Y en el caso de una urgencia médica que no requiera hospitalización, el seguro cubrirá al contratante hasta por 7,500 pesos.

En ese sentido, Karam, rechazó que quienes ya tuvieron Covid no puedan ser susceptibles a un seguro, esto dijo no debe ocurrir.

“El Covid es una enfermedad cubierta, al menos con nosotros, el que tuvo Covid tiene acceso a este seguro, por supuesto que sí y no debería ser una enfermedad que esté explicitada en seguros de gastos médicos como no cubierta me parece que es de terror. Estoy absolutamente seguro que no debe de ocurrir y a menos en las pólizas que vamos a vender en BBVA no va a ser así”, puntualizó.

Dijo que el “Seguro tu médico particular” es un producto de prevención y en la medida en que como personas seamos disciplinados en tener un seguro a nuestro alcance de gastos médicos menores como este, para hacerse las consultas médicas que se necesiten, las visitas al doctor y al laboratorio con regularidad y una vez que se tiene eso se puede prevenir un gasto médico mayor que puede ser una enfermedad grave o un accidente.

Hugo Nájera Alva, director general de soluciones al cliente de BBVA, indicó que la aseguradora de BBVA México, cuenta con 6.7 millones de clientes, de los cuales 70% contrataron algún producto de forma digital.

“Continuamos disponiendo toda la oferta de productos y servicios del banco, a través de plataformas digitales y por esa razón, al ponerlo a disposición en la red de sucursales, los clientes podrán contratar el seguro con un breve cuestionario en línea”, indicó.

En esa línea, Bupa pone a disposición de BBVA México toda su tecnología para acercar la medicina a sus clientes a través de la app que desarrollo donde los clientes podrán acceder a video consultas médicas las 24/7, con el respaldo de doctores de primer nivel y prestando servicios también psicológicos y de orientación nutricional, sin necesidad de desplazamiento al hacerlo desde su teléfono móvil.

Fernando Lledó Muñoz, director general de Bupa México, explicó que la app incluye un novedoso y avanzado sistema de medición de constantes vitales.

“Gracias a la inteligencia artificial, los clientes podrán conocer en cualquier momento su frecuencia cardiaca y respiratoria, tensión arterial y nivel de estrés en unos segundos y simplemente mirando a la cámara de su teléfono móvil, lo que les ayudará a hacer un adecuado seguimiento de su salud”, fijo.

Añadió que con este nuevo producto, también ofrece servicios como médico a domicilio, envío de medicamentos o ambulancias en caso de urgencias.