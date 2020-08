Banxico prevé escenario económico pesimista: Intercam

Santiago Fernández, analista de Intercam Banco, señala que Banco de México (Banxico) publicó su Informe Trimestral de Inflación para el periodo abril-junio 2020, en el que ajustó sustancialmente a la baja sus expectativas de crecimiento e hizo modificaciones menores a las estimaciones de inflación para la economía mexicana. De esta forma, las estimaciones de crecimiento incorporan ahora escenarios más pesimistas para la economía mexicana y se mantienen los riesgos sesgados a la baja, lo que inclina la balanza hacia un probable mayor estímulo monetario necesario.

Desde su óptica el tono del Gobernador del Banco de México sugiere que es de esperarse mayor relajación monetaria, aunque ésta podría moderarse en el corto plazo dados los ajustes al alza en expectativas de inflación. Sin embargo, su balance de riesgos para la inflación sigue incierto, con riesgos de posible persistencia en la inflación subyacente que sugieren una posible pausa a finales de año para tener mayor claridad.

Ante ello, el analista mantiene su expectativa de ver un recorte de 25 puntos base (pb) en la reunión de septiembre, y a partir de entonces se podría ver una pausa en los recortes a las tasas de interés, mientras Banxico espera a ver cómo se materializan los riesgos en el horizonte.

El analista resume los escenarios actualizados:

Escenario de afectación tipo V: Los daños económicos se concentran en el primer semestre de 2020 y se asume una recuperación rápida de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año y hacia 2021. Este escenario fue revisado de una contracción de (-) 4.6% para 2020 en el reporte anterior a una de (-) 8.8% actual. Un sensible deterioro con respecto a lo proyectado con anterioridad. No obstante, la recuperación para 2021 es revisada al alza, de 4% a 5.6%. Escenario de V profunda: Las afectaciones son más intensas y se extienden al 3T20, y hay una reactivación económica relativamente rápida hasta finales de año y hacia 2021. El escenario refleja una posible persistencia de la pandemia en el país y una recuperación global más lenta. Bajo estos supuestos se proyecta una caída de (-) 11.3% del PIB en 2020 (vs -8.8% en el informe previo) y una recuperación de 2.8% en 2021, cifra menor a lo proyectado anteriormente (4.1% prev.). Escenario de afectación tipo U profunda: La debilidad de la actividad económica se extiende por todo el año (por una nueva ola de la enfermedad y afectaciones persistentes a la oferta y demanda) y hay una recuperación lenta en 2021. Las cifras actualizadas sugieren que en este escenario la contracción podría ser de hasta (-) 12.8% (vs -8.3% prev.) y una recuperación más firme en 2021 a 1.3% (vs -0.5% prev.).

El banco considera que, conforme se conozca más información sobre el desarrollo del virus y su impacto económico, podrá irse determinando el tipo de escenario en el que nos encontramos.

En cuanto al empleo, Banxico cree que podría observarse una pérdida de entre 1.1 millón y 750 mil puestos de trabajo en 2020 (vs 1M-800 mil prev.); y generación de entre 100 y 450 mil puestos en 2021 (vs 200 – 400 prev.), según el escenario que se materialice.

Los riesgos a la baja para el crecimiento dominan en la perspectiva y son: la posible prolongación de medidas de distanciamiento social, volatilidad en mercados financieros, medidas de apoyo económico insuficientes (global y localmente), afectaciones permanentes de la pandemia sobre la economía (proteccionismo, reorganización de cadenas de valor), deterioros en la calificación crediticia de PEMEX y México, y persistente debilidad en inversión o consumo por falta de confianza.

Como riesgos al alza destacan el control rápido del virus y una recuperación económica rápida, que las ayudas económicas sean efectivas para mantener el empleo, cadenas de valor, producción y confianza, y que la entrada en vigor del T-MEC propicie mayor inversión.

En cuanto a la inflación, hubo ajustes al alza para 2020 (3.7% vs 3.5% prev.). Se espera un rebote más marcado en 3T20 (3.9% vs 3.5% prev.) y 4T20 (3.7% vs 3.5% prev.).