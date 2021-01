Bancos no promueven colusión

Durante la conferencia de prensa con los medios de información Eduardo Osuna Osuna y Raúl Martínez Ostos, vicepresidentes de la Asociación de bancos de México (ABM) coincidieron en señalar que los bancos siguen la ley de competencia y que no promueven colusión alguna para afectar al mercado de deuda gubernamental.

“Fueron siete instituciones que fueron motivo de investigación por parte de la Comisión de Competencia Económica (COFECE), debo señalar que la ABM promueve la libre y sana competencia en el mercado y es una condición necesaria desde el punto de vista de la asociación, para el desarrollo y crecimiento económico. Tomamos la ley la regulación de competencia muy seriamente y la seguimos no sólo al pie de la letra, sino proactivamente cuando sentimos que en nuestras instituciones existe alguna sospecha de este tipo y proactivamente recurrimos a las autoridades competentes”, declaró Eduardo Osuna.

Expresó que existe un espíritu de cooperación de 100% para este tipo de situaciones, señalando que la COFECE salió con algunas conclusiones y que los bancos de la asociación que fueron motivo de investigación, tienen una perspectiva distinta respecto a algunas conclusiones, mismas que están revisando con detenimiento, pero son muy respetuosos de la decisión del organismo.

Agregó que el mercado de deuda gubernamental es un mercado con la mayor profundidad del mundo, con una altísima importancia para el financiamiento del Gobierno federal y es una base para el financiamiento del aparato productivo nacional y de los mercados de capitales y sin duda los bancos de la asociación quieren promover y contribuir al desarrollo de los mercados.

Por su parte, Martínez Ostos señaló que fue una investigación profunda, bien hecha y que por eso tardó tanto tiempo, ya que tuvo un requerimiento de información muy importante a los bancos, los cuales la suministraron tanto a la Comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como a la COFECE.

“Lo que estamos viendo es que no hubo una colusión institucional bajo ningún motivo, que es justo la parte más importante de la investigación, al final el daño que se cuantifica en la misma investigación es un dato que no compara en nada con la totalidad del mercado. Son conductas muy particulares de individuos que no tienen que ver nada con el comportamiento institucional que cumplimos con todas las reglas de competencia y regulación que marca la ley”, señaló el ejecutivo