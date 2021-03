Por Rosalba Amezcua

Luego del quebranto económico que a su paso ha dejado el Covid-19, donde ha resultado más afectada la población femenina y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), la banca jugará un papel muy importante para ayudar a sobrevivir de la mejor manera a esos sectores, especialmente porque la economía digital exige reglas claras, coincidieron directivas y expertas bancarias.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, precisó que los bancos juegan un papel muy importante porque conocen de primera mano al emprendedor y varios sectores se han visto afectados, por lo que se les debe ayudar a sobrevivir para que sean muy proactivos, porque “si queremos recuperarnos rápido tenemos que mantener vivas a estas empresas porque cuando el empresario cierra la empresa cuesta más trabajo”.

“Uno de los temas que estamos defendiendo en todos los países, pero especialmente México, es en donde tenemos más clientela de Pequeñas y Medianas Empresas, y lo que estamos viendo es que el Covid está afectando mucho más a ciertos sectores donde hay más presencia de la mujer que además de tener a los hijos en la casa, plantean salirse del mercado laboral.

“Y creo que la mejor manera que tenemos para ayudarlas es el que la economía se recupere y el foco deben ser las Pymes, las grandes por supuesto también, pero la problemática es muy diferente cuando hablamos de las micro y las pequeñas que tienen presencia de la mujer”, indicó.

Por tanto, los bancos juegan un papel fundamental, ya que, si bien han sido parte de la solución en esta crisis, deben seguirlo siendo para atender a cualquier llamado para salir reforzados de la crisis”.

Durante su participación en el panel digital “Las Mujeres en la Banca: Impacto de la Pandemia y Visión de Futuro” en el marco de la 84 Convención Bancaria, Ana Botín añadió que en la economía digital lo que debemos plantearnos es si tenemos los sistemas fiscal, de competencia y regulación que requiere la nueva economía, porque no hay barreras entre sectores y la regulación y supervisión debe ser bajo las mismas normas. Esto es, que los bancos tradicionales y las fintech (empresas tecnofinancieras), deben operar en las mismas reglas al compartir actividad.

Elizabeth Duke, Governador of the Federal Reserve (2008-2013), indicó que no se tendrá una recuperación económica hasta que las escuelas estén abiertas, la gente pueda viajar, haya reuniones y esto dependerá del proceso de vacunación.

“En Estados Unidos el proceso de vacunación hasta la semana pasada, fue mayor al número de personas que fueron positivas al Covid por lo que podemos decir que hasta ahora 60% de los adultos mayores de 65 han recibido sus vacunas y 10% de la población.

“Esto está creciendo, va cada vez más rápidamente y creo que esa será la clave para la reapertura de la economía. La segunda parte tiene que ver con las políticas fiscales y de monitoreo, porque se debe sanar la parte laboral para determinar si la economía es realmente fuerte y se puede mantener la inflación”, dijo.

En su oportunidad, Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México, precisó que la pandemia y sus consecuencias económicas tienen un efecto regresivo sobre la igualdad de género.

“Aumentó de forma desproporcionada la sobre carga de trabajo no remunerado que las mujeres llevan de por sí desde antes y el bajo acceso al crédito formal provocó un efecto regresivo sobre la igualdad de género y la pérdida de oportunidades económicas en mayor proporción para las mujeres. Para este año, que se espera una recuperación económica, no podemos dejar pasar la oportunidad de tomar acciones encaminadas para reducir estas brechas y entiendo que de eso se trata esta convención”, mencionó.