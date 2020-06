Banca promueve energías y actividades que cuidan el medio ambiente

La banca va muy en el sentido de promover energías renovables y aquellas actividades que cuidan al medio ambiente, y en ese sentido ha sido gran promotor de los financiamientos y del acceso de empresas con conciencia ecológica, por lo que han surgido durante los últimos años una variedad de productos, alternativas, y de estrategias de inversión, para poder participar en ese tipo de proyectos directa o indirectamente, señaló Raúl Martínez-Ostos Jaye, Vicepresidente de la Asociación de bancos de México (ABM).

“Claramente ha habido algunas noticias en términos de la estrategia del Gobierno en esa materia. Creo que a lo que nosotros nos corresponde es estar cerca de ellos, comentarles que es un complemento importante a la estrategia económica y trabajar de la mano en lo que se están revisando, digamos la estrategia de energía del país, en materia de una buena coordinación, en qué tipo de energía esté funcionando y que los proyectos que sean bancables se ajusten a eso”, declaró el ejecutivo en la videoconferencia con los medios de información.

Por su parte, Daniela Vallarino, jefa de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en México, señaló que, para su organismo, la promoción de la energía asequible y no contaminante como se establece en el ODS-7 es básica para lograr un desarrollo sostenible, además combinado con los otros ODS que están relacionados con el medio ambiente, como son: clima, vida marina, etcétera, producción y consumo responsables.

“En este sentido, sí creemos que hay que reiterar la importancia de que trabajemos todos juntos, todos los sectores: el sector privado, el gobierno, los organismos internacionales y la academia para buscar las soluciones más factibles. Si no trabajamos todos juntos no va a haber manera de que se lleven a cabo actividades realmente a largo plazo que beneficien tanto a la población como al medio ambiente y de paso, por qué no, también al sector privado”, indicó Vallarino.

Asimismo, reiteró la importancia de que todos estemos comprometidos con la Agenda 2030, y esto se puede ver en el caso de las instituciones bancarias, de la ABM en particular, en el informe que se está presentando hoy.