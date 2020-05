Banca no requiere apoyo gubernamental: ABM

Eduardo, Osuna Osuna, vicepresidente de la Asociación de bancos de México (ABM) apuntó que hoy la banca no requiere de ningún apoyo gubernamental o matrices, sino que más bien va a buscar apoyos para sus clientes, qué es lo que ha venido trabajando en las últimas semanas con la autoridad.

“Lo primero que hay que decir y entender por qué la banca es parte de la solución y del problema. De momento, cuando hemos tenido crisis y las crisis anteriores que habíamos tenido, la banca llegaba con poca solvencia o con problemas ya estructurales tanto de inversión en infraestructura, problemas en la cartera, y lo podemos ver en diferentes momentos como ya lo decía muy bien Luis, y hoy estamos llegando cumpliendo todos los requerimientos de Basilea III, que son justamente requerimientos que se estructuran después de la crisis del 2009, y somos de los pocos países que está cumpliendo toda la regulación”, declaró en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia virtual, Osuna.

Agregó que los bancos tienen la solvencia y han tenido criterios prudenciales en el otorgamiento de crédito.

Por su parte, Enrique Zorrilla Fullaondo, vicepresidente de la ABM, consideró que se ha crecido muchísimo en cultura de pago y que hay una genuina evaluación de todos los clientes de la banca y que ello da una reputación crediticia como parte del patrimonio, porque permite accesar créditos y productos que mejoran el bienestar y permite invertir, crecer.

Adicionó que es extraordinariamente grande el reto que tenemos enfrente, pero también muy grandes los recursos para actuar de una manera consensuada, conjuntada, para tratar de recuperar el crecimiento a la mayor brevedad.

“Hay algo que está cambiando mucho en términos de la vinculación con la clientela, que esta amplitud de canales, particularmente el digital y que nos permite en tiempos en donde estamos recurriendo a esta sana distancia y a este encierro social, nos permite, no obstante, estar en comunicación con nuestros clientes de una manera eficiente, sosteniendo y de alguna manera, apoyando su transaccionalidad. Pero hay algo que no va a cambiar y que es esa comunicación personal, cliente por cliente y en donde para algunos tres meses es suficiente, para otros serán cuatro, unos tienen hipotecarios, otros tienen nómina, en fin, a la postre me parece que el verdadero enfoque que ahorita tenemos más que nunca en la banca es ese seguimiento puntual de la relación con todos y cada uno de nuestros clientes” declaró Fullaondo.

Entonces, el futuro en ese sentido es de comunicación, de acercamiento, de asesoría, de entendimiento de las necesidades y en ese contexto es más que nunca que la banca y es donde, como bien decía Eduardo, a donde estamos buscando esta vinculación con autoridades y con institutos, como por ejemplo el Banco de México, no estamos pidiendo apoyos para la banca, tenemos la liquidez, tenemos el capital, tenemos la administración, tenemos los canales. Estamos buscando apoyos para nuestros clientes. Gracias, Luis espero.