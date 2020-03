La ignorancia y desinformación hizo que Corona, la marca de cerveza, tuviera que reaccionar ante el coronavirus, ya que además de los memes en redes sociales, varios consumidores en Estados Unidos comenzaron a asociar esta enfermedad con la marca de cerveza.

Parece Fake news, sin embargo, fue cierta. En Estados Unidos, muchos consumidores de cerveza comenzaron a asociar a la enfermedad respiratoria conocida como coronavirus con la marca de cerveza Corona, que en ese país distribuye Constellation Brands, por lo que dejaron de comprar sus cervezas, lo que obligó a la empresa a salir a explicar que la marca de una de las cervezas más reconocidas en el mundo no tiene nada que ver con la enfermedad y el contagio del llamado coronavirus que inició su propagación en China.

Varias encuestas que se realizaron a consumidores en Estados Unidos destacaron que la gente percibía una relación directa entre la cerveza que distribuye Constellation Brands y la enfermedad que se ha propagado en diferentes países en e mundo, por lo que se registró una baja en las ventas de Corona en ese país.

Incluso en las encuestas realizadas por diferentes firmas, resaltó un porcentaje alto que decía que no consumiría la cerveza por esa falsa relación con los nombres.

Desde luego, eso solo pasó en Estados Unidos, en México la gente tiene muy clara la diferencia y solo ha contribuido a incrementar la cantidad de chistes y memes sobre el nombre de la cerveza y el virus.

Sin embargo, en Estados Unidos Constellation Brands tuvo que reaccionar y emitir un comunicado del presidente y director ejecutivo de la empresa, Bill Newlands, para reiterar que lo que circula en redes sociales es falso en la relación que puedan llegar a tomar entre la marca de cerveza y el virus y aunque parezca un tema menor y de chiste en México, parece que nuestros vecinos del país del norte tienen otros datos en su mente.

Bill Newlands trató de destacar que el negocio va muy bien en la venta de la cerveza con una de las marcas más valiosas a nivel mundial, incluso resaltó en su comunicado que no se ha visto ningún impacto en la gente, instalaciones y operaciones, por lo que el negocio continúa funcionando muy bien.

En México, se tuvo una reunión con periodistas para hablar de varios temas relacionados con la compañía que adquirió a Modelo la producción y distribución de Corona para Estados Unidos. Sin embargo, el tema del coronavirus no fue tema relevante, más bien aquí el interés se centró en la continuidad de la planta que tiene Constellation en Mexicali, Baja California, donde ha sido cuestionada duramente por el tema del uso de agua para producir la cerveza.

Aquí, le tocó a Nina Mayagoitia, vicepresidente de Comunicación de la empresa atajar las preguntas y dar mayor luz sobre la situación. En resumen, Nina Mayagoitia aseguró que expertos en temas hidráulicos ya validaron que no existe ningún riesgo y que hay suficiente agua para la población y para la operación de la planta. Ahora, faltará el visto bueno del presidente AMLO.

¿Regresará Mexicana?

Pues que noticia destapó el presidente López Obrador esta semana al declarar ante medios de comunicación que se revisará la posibilidad de crear una aerolínea para los extrabajadores de la extinta Mexicana de Aviación.

Desde luego, esta declaración tuvo varias reacciones, mientras que pilotos agremiados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) emitieron un comunicado para dar respaldo al comentario del presidente Andrés Manuel, otros en el sector consideran que de llevarse a cabo no sería buena noticia para el sector, debido a que el mercado no se ha fortalecido suficiente y que la competencia con las aerolíneas extranjeras es muy intensa.

Los pilotos que están en ASPA lo ven como una posibilidad de nuevos empleos, dado que las condiciones laborales han cambiado en los últimos años, además de abrir espacio para las nuevas generaciones de pilotos.

El riesgo, dicen los expertos, es que por querer dar solución a un tema laboral, no se midan las consecuencias, ya que las empresas del sector aéreo no han tenido muy buenos resultados recientemente, un caso es Interjet que entró en un problema de deudas, principalmente de orden fiscal y ha tenido que negociar con el gobierno federal para continuar operando, mientras que Aeroméxico peleó fuerte para evitar que Emirates volara desde la Ciudad de México, lo cual no sucedió. Adicionalmente, están enfrentando un escenario mundial adverso por el coronavirus que ha frenado al turismo en algunas regiones. Recordemos que el presidente López Obrador es de palara firme, por lo que no se descarta que sí cumpla lo que dijo.

Pelea por nuevo etiquetado

La batalla no ha terminado ante los cambios que aprobaron los legisladores y comenzar un nuevo etiquetado en alimentos y bebidas en el país. Apenas esta semana la Concamin, que dirige Francisco Cervantes, logró, de parte de un juez, una suspensión provisional en la creación de la norma de etiquetado de alimentos y bebidas.

Según los industriales esto muestra que existen dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma. Así que la defensa va en el sentido de que la nueva norma no permite a los consumidores tener la información suficiente y adecuada para tomar las mejores decisiones en sus compras y alimentación.

Todo apunta a que se dará un tiempo razonable para que los industriales logren un mayor consenso entre autoridades y sociedad para alcanzar algo que puedan manejar en el etiquetado y que no sea un golpe en sus procesos.

Recordemos que los cambios implicarán fuertes costos en los procesos de producción y también en el diseño, materiales y cambios en la programación de la maquinaria.

Como siempre, el problema inicia desde la educación y el fomentar estilos de vida saludable, no obstante, hay que reconocer que la educación también va a acompañada de la colaboración de quienes venden alimentos y bebidas al tener claro como consumidor que es lo que comerás.