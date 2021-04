Avanza Querétaro reactivación del turismo en sus pueblos mágicos

Se pueden visitar la reserva de la biosfera, zonas arqueológicas, la Sierra Gorda

El Estado de Querétaro y sus 6 Pueblos Mágicos, apuestan a la plena reactivación del turismo en la zona y en hoteles y restaurantes ya tienen una apertura de 75% , pronto abrirán balnearios y avanzan a paso firme para que el mundo conozca sus bellezas, aseguró Halina Gama Arriaga, Directora de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de la entidad.

En entrevista con #ViajandoEnConcreto, precisó que gracias a la cercanía con la Ciudad de México, la gente no ha dejado de disfrutar de la Peña de Bernal, Tequisquiapan, vuelo en globo, de Amealco, donde es originaria la muñeca Lele que le ha dado la vuelta al mundo, de Xalpa y sus vendimias entre otros muchos atractivos que de alguna manera en medio del encierro, han captado turistas toda vez que los espacios abiertos con los que cuentan, han ayudado mucho.

Precisó que con la Peña de Bernal donde cuentan con un monolito natural, se puede caminar , realizar paseos por viñedos, tomar la ruta “Arte, queso y Vino” donde también se encuentran Tequisquiapan, Cadereyta y Amealco, en los cuales además se pueden visitar haciendas y mil cosas más.

“Los promotores han hecho grandes inversiones, están por ejemplo viñedos aztecas, el hotel boutique casa diamante que ofrece experiencias de spa, con vino terapias, cerveza, vistas preciosas con las cavas más grandes del mundo con 25 metros de profundidad”, indicó.

Además dijo, se puede degustar los martes y miércoles mole en Amealco, hay un museo de la muñeca y hermosas zonas boscosas, lagunas y para los deportistas que les gusta andar en bicicletas está el parque Capital Club, Cadereyta con sus cactáceas, una isla con una presa donde se puede hacer pesca acuática, kayak , moto acuática y también mucha cultura y gastronomía.

“También tenemos reserva de la biosfera, zonas arqueológicas, la Sierra Gorda, y cualquiera de los 6 destinos mágicos les va a encantar, además de que lo hacemos con estrictas medidas sanitarias para que los visitantes se sientan seguros y para esa experiencia agradable, los prestadores de servicios llevan al pie de la letra todos los protocolos para evitar el contagio, lo que también ocurre en los municipios pero en lo que si hacemos hincapié es invitar a la gente a que nos ayuden a reservar previamente, porque muchas veces nos encontramos con cercos sanitarios en las entradas, los cuales se pasan fácilmente con una previa reservación”, señaló.

La funcionaria estatal, dijo que cada vez son más las empresas turísticas que buscan obtener el sello Safe Travels donde se certifican en calidad e higiene.

Mencionó que aunque la gente no ha dejado de ir a Querétaro, si bajó mucho el turismo pero en lo que sí van más lentos es en la reactivación del turismo de reuniones donde anualmente se realizan muchos congresos lo que disminuyó la ocupación hotelera pero “en los pueblos mágicos nos ha ido muy bien”.

Ahora dijo, al pasar al escenario A se permite una mayor reactivación y “es un respiro” para los prestadores de servicios. Aunado a ello, detalló que tienen programados los eventos de gastro fest que se llevan a cabo los viernes cada 15 días, “así que todavía se pueden dar una escapada y hagan su reservación, son eventos híbridos, se les da a los presentes de que disfruten cata y vinos y quesos de la región, pero si estás desde casa, puedes comprar tu kit con lo que se hará la cata y lo puedes hacer desde tu casa, los viernes a las 6 pm de manera virtual”.

Gama Arriaga, mencionó que aún no se definen fechas para eventos como las vendimias que se realiza desde junio a septiembre pero como hay incertidumbre sobre si podrán llevarse a cabo o no eventos, hasta ahora los viñeros no definen qué tipo de evento realizarán que podría ser más reducido en número de gente.

En torno al Pacto Centro Occidente que conforman Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, vigente hasta agosto de este año y que busca conjuntamente impulsar el turismo entre las 6 entidades y apuntalar el total de 34 pueblos mágicos que tienen a través de turismo carretero, dijo que es importante que la población conozca estas riquezas, así como la exposición itinerante de corazones pintados por los artesanos de cada sitio.

Por lo pronto, dijo que los museos ya están abiertos con previa cita, los acuáticos operan con un 30%, leyendas en tranvías y recorridos turísticos ya se pueden realizar y Querétaro está listo para seguir recibiendo al turismo tanto nacional como internacional ya que por ejemplo, hay vuelos directos de Houston a la entidad.