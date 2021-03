Avanza construcción del Tren Maya

El tramo 4 Izmal-Cancún Aeropuerto del Tren Maya, lleva un avance de más del 80% de los 40 kilómetros pactados para finales de marzo. Este tramo consta de 257 kilómetros en tres estaciones a través de los estados de Yucatán y Quintana Roo, de acuerdo con información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Grupo ICA –empresa responsable del tramo– informó que se han generado 10 mil empleos directos e indirectos en la entidad.

En el caso del tramo 3 Calkiní-Izamal del Tren Maya, que consta de 172 kilómetros, se registra un avance del 61.6% de los 30 kilómetros pactados para marzo, lo que equivale a 18.5 kilómetros, de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que se han realizado 4 mil 983 nuevos hallazgos arqueológicos en este tramo; el resguardo está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Respecto al tramo 4 Izamal-Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado 5 de marzo en su visita a Uayma, Yucatán, que esta obra equilibra las condiciones del sureste del país —históricamente en el abandono— con las regiones norte y centro.

“Esta importante obra va a integrar el sureste, (…) el sureste había quedado en el abandono, durante décadas creció el norte y el centro del país y se quedó rezagado y ahora se está llevando a cabo toda una transformación. Nunca se había destinado tanta inversión pública al sureste como en este tiempo; esto no significa abandonar el norte y el centro, sino equilibrar”, explicó.

En tanto, durante la supervisión de obra del tramo 3 del Tren Maya en el municipio de Maxcanú, López Obrador llamó a las empresas encargadas de su construcción a acelerar los trabajos para concluir el proyecto a finales de 2023.

“Lo tenemos que hacer antes del 2024; no es que en septiembre del 2024 damos el banderazo para que salga el primer tren, no, no, los trenes tienen que estar a finales, cuando mucho, del 23, el banderazo de salida lo tenemos que dar a finales del 23”, subrayó.

Recordó que, a diferencia de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles que costará 75 mil millones de pesos, llevar a término el Aeropuerto de Texcoco significaría una inversión de 300 mil millones de pesos.

La cancelación representó un ahorro de 225 mil millones de pesos y con esos recursos se financia una parte del costo total del Tren Maya, explicó el mandatario.

“Con el ahorro que se está logrando al construir el Aeropuerto Felipe Ángeles estamos financiando la mitad del costo del Tren Maya, hablé de 200 mil millones, mínimo vamos a conseguir de ahorro en el caso del Aeropuerto, 100 millones para el Tren Maya”, afirmó.

Agregó que la inauguración deberá ser completa, no de algunos tramos como se hacía en el pasado. Se comprometió a que el Gobierno de la Cuarta Transformación no dejará obras inconclusas y resaltó que se ha cuidado no sobrepasar la capacidad de construcción para lograr los objetivos antes del fin de su administración.

El tramo 5

Sobre el tramo 5 Norte del Tren Maya que conectará a Cancún y Playa del Carmen, López Obrador dio a conocer que la construcción estará a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Destacó que se inaugurará en febrero de 2023 y aseguró que no habrá afectaciones al ambiente porque el tren recorrerá el tramo de 49.8 kilómetros en una estructura elevada de 9 a 10 metros de altura soportada en concreto fabricada en la misma región. Los elementos estructurales serán cubiertos por vegetación natural decorativa.

El ingeniero residente general y comandante del Agrupamiento “Santa Lucía”, Gustavo Vallejo Suárez, indicó que la construcción se llevará a cabo de manera rápida y segura con respeto a los entornos ecológico y arqueológico. Los trabajos se harán las 24 horas del día, permitirán la movilidad y con la menor afectación social y económica.

“La vía doble elevada será dotada de cómodos trenes panorámicos que adentren a los pasajeros a la belleza del Mundo Maya a través de las mejores vistas del azul turquesa de sus costas y del verde infinito de su selva”, enfatizó.