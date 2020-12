No cabe duda que el sector automotriz es uno de las más nobles que hay en el ecosistema nacional, pues a pesar de la falta de incentivos fiscales, a pesar de la negativa del gobierno federal de apoyar (que no es lo mismo que rescatar) a las empresas para proteger los empleos, a pesar de que gobierno de Baja California insiste en lleguen al país más autos chocolate, a pesar de la contingencia que generó la pandemia del coronavirus que obligó a esta industria a parar actividades durante abril y mayo, a pesar de las amenazas de Donald Trump para que las compañías automotrices no invirtieran más en México y a pesar de todos los pesares… ¡esta industria se mantiene viva!

Su estado de salud no es precisamente el más saludable, por el contrario, porque aunque las ventas de vehículos nuevos en noviembre sumaron seis meses consecutivos de recuperación sostenida, esa recuperación todavía es lenta y sus niveles aún están por debajo de los que reportaba antes de la pandemia.

Así está el panorama: en noviembre se vendieron 95 mil 485 vehículos nuevos, el sexto avance consecutivo contra el mes inmediato anterior, que fue de 13.3%; sin embargo, en noviembre del año pasado se vendieron 124 mil 792 unidades equivalente a una caída de 23.5 por ciento.

Y si nos vamos a cifras acumuladas, el escenario es todavía más preocupante, pues de enero a noviembre de este año se comercializaron 843 mil 986 vehículos mientras que en el mismo periodo del año pasado ya se habían negociado un millón 187 mil 279 unidades, lo que significa una contracción de 28.9 por ciento.

Así que en cuanto a las ventas ahí la lleva el sector automotriz, cada vez rueda con mayor confianza pero todavía no alcanza a meter ni la tercera velocidad.

Por marcas, también hay cifras interesantes porque de las 32 firmas que reportan sus cifras al INEGI, solamente dos premium (Subaru y Volvo) registraron ganancias en lo que va este año contra enero-noviembre de 2019.

Subaru creció 9.8% y Volvo apenas 1.1 por ciento. Todas las demás reportan números rojos y la caída más fuerte la observamos en otra firma de lujo como es Jaguar con -67.5%, Baic con 53.8% e Isuzu con -50.7 por ciento.

Nissan encabeza la lista de las marcas que más vehículos nuevos vendieron de enero a noviembre con 173 mil 65 unidades, seguida de General Motors con 132 mil 686 y Grupo Volkswagen con 111 mil 758 unidades.

De echo estas tres marcas, Nissan con 20.5%, GM con 15.7% y Grupo Volkswagen con 13.2% acaparan el 50% de participación del mercado nacional.

Y pues ese es el estado de salud de esta noble industria que sabe mantenerse de pie, aunque el panorama todavía es incierto ante las amenazas de crecimiento de contagios de la Covid 19 por el riesgo de que las concesionarias tengan que cerrar o recortar sus horarios y lo mismo pueda suceder en las plantas de producción.