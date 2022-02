Autos, pistas y algo más…

Vaporrub y paracetamol?

Ya estamos listos para arrancar nuestro nuevo modelo 2022 y divertirnos contigo en el recorrido que haremos hoy, que por cierto estamos prácticamente iniciando el mes del amor y la Amistad.

Y bueno, pues parece que ahora sí, analistas y directivos de diversas marcas automotrices comienzan a ver una tenue luz al final del camino, porque muchos de ellos coinciden en sus estimaciones de que el panorama comenzará a revertir a partir del segundo semestre de este año el panorama reversión

Y bueno, pues parece que ahora sí, los expertos y directivos de diversas marcas automotrices comienzan a ver una tenue luz al final del camino y muchos de ellos coinciden en que a partir del segundo semestre de año el recorrido hacia el doceavo mes será más terso… o menos rugoso, como quieran verlo.

No sé hayan seguido los consejos del secretario Jorge Alcocer y los CEOs o los dueños de las marcas le dieron talladitas con vaporub en el motor de los autos y en las plantas de las llantas, o echaron miel con limón o un caldito de pollo en el tanque de gasolina, o igual con un paracetamol en el depósito del agua de los parabrisas, lo cierto es que, a pesar de la regularización de los autos que entran al país de contrabando, observan ya una gradual recuperación en sus números a partir del segundo semestre del año. Excelente noticia!

Más números

Y pues ya que hablamos de cifras, qué les parece si giramos el volante hacia los reportes que han emitido algunas de las marcas.

Una de ellas es Kia, la coreana sigue creciendo como la espuma, pues con apenas cinco años de operar en el país, se afianza como la quinta marca que más autos vende en México y en enero alcanzó 9.4% de participación en el mercado. El año pasado cerró con 8.1% y ya advirtió su Managing Director, Horacio Chávez, que el objetivo para 2022 es alcanzar una participación de 9.0%. El subcompacto Kia Rio, que produce en México, sigue siendo su best seller.

No cabe duda que esta firma coreana tiene ángel y que está decidida a seguir moviendo el mercado.

Donde saltó la libre, fue en la pista de Toyota que en 2021 terminó en cuarta posición con una participación de 9.0%, y al cierre de enero de este año ya apareció en el tercer lugar, superando a Volkswagen y con un market share de 10.9%. Lejos todavía de GM que ostenta el 14.8% y de Nissan que no cede el liderato con 17.8%, pero está claro que Toyota avanza en plan amenazador.

General Motors, si bien ha cedido terreno en el circuito mexicano, a nivel global reportó que en 2021 tuvo una utilidad neta de 10 mil millones de dólares, y estima que en 2022 su utilidad neta oscile entre 9.4 y 10.8 mil millones de billetes verdes.

La firma del moño dorado también se consolida entre las grandes del planeta.

Continuamos derecho, en pistas estadounidenses, porque Stellantis también reveló sus cifras del mes de enero El grupo vendió 2,929 unidades y Peugeot fue su marca que más vehículos colocó en el primer mes del año con 246 unidades.

RAM ocupó el segundo lugar con 817 y su modelo más vendido: Ram Light Duty.

Jeep cruzó la meta en tercera posición con 664 vehículos encabezados por el Jeep Renegade; FIAT llegó en cuarto lugar con 215 con su modelo Argo al frente de la lista, y el quinto sitio fue para Dodge con el musculoso Charger marcado el paso con un crecimiento de 120% contra las colocaciones del año pasado.

Pues estas son las marcas que desmenuzaron algunos de sus movimientos y, bueno pues aunque en enero las ventas de vehículos nuevos cayeron 3.8% comparadas con enero del año pasado, las frotaditas de vaporub parece que comienzan a hacer buen efecto.