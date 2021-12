Autos, pistas y algo mas….

Quiubo, quiubo, cuándo

Sin duda la intención del gobierno estadounidense, de subsidiar desde 7,500 hasta 12,500 dólares la compra de vehículos eléctricos fabricados en su territorio es una medida discriminatoria, es jugarle chueco a sus socios del T-MEC, es proteccionismo comercial que afecta la importación de vehículos eléctricos desde México y Canadá.

¿Cómo es posible que el presidente Joe Biden y el senado estadounidense se atrevan a proteger los bolsillos de sus ciudadanos?; que desfachatez querer apoyar a su industria automotriz, y todavía se atreve a anunciar una inversión millonaria para impulsar la producción de vehículos eléctricos.

A Estados Unidos nunca le vamos a perdonar que consienta y motive a las automotrices para que inviertan más dólares en su territorio, como General Motors, que a diferencia de su intención de abandonar México por falta de garantías, en EU está muy motivada y acaba de anunciar que invertirá 3 mil millones de dólares para desarrollar dos proyectos en Michigan.

El plan de Biden es malévolo: convertir a Estados Unidos en el líder mundial de la producción de vehículos eléctricos, está muy interesado en disminuir la emisión de gases contaminantes y en bajar el costo de las unidades eléctricas.

Es imperdonable que piense en eso, en proteger a la industria motor de su país y el bolsillo de su gente, cuando sabe que aquí en México lo que más nos interesa es regularizar los coches de contrabando (autos chocolate), Ahhh, claro, y construir refinerías de combustibles fósiles.

Entonces, mientras Estados Unidos hace lo suyo y mira hacia el futuro, aquí lejos de hacer lo mismo, le reprochamos su actitud. Recordando a Jorge Negrete, sería mejor preguntar a nuestras autoridades, ¿y aquí… quiubo, quiubo, cuándo?



¡A peso las multas!

Esta semana el gobierno de Claudia Sheinbaum, advirtió a los capitalinos que planean comprar un vehículo nuevo, que si no quiere ganarse una multa de entre 521 y 911 pesos, no emplaquen su unidad fuera de la Ciudad de México.

Según la jefa de gobierno, el 5 % de los vehículos que circulan en la capital del país, traen placas de Cuernavaca donde la tenencia no se cobra, y del resto, 50% trae placas del Edomex donde la tenencia es más barata y el otro 50% de la CDMX. Eso ha generado pérdidas de 7 mil a 15 mil millones de pesos para la CDMX que ante la austeridad republicana, Sheinbaum, no está dispuesta a seguir dejando pasar.