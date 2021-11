Autos, pistas y algo más…

GM, la Crónica de una Advertencia Anunciada

Es lamentable, pero es la realidad, el panorama para la industria automotriz en México cada vez es más tenebroso, lo peor, como diría un afamado personaje…¡y nadie hace nadaaa!

De qué sirve que este sector, reconocido como el motor de la economía nacional, intente meter el acelerador, haga maniobras, implemente nuevas estrategias, traiga nuevos modelos, anuncie inversiones, y se rasque con sus propias llantas para tratar de salir del barranco, si en lugar de apoyarla, desde arriba se empeñan en dañarle más y más los frenos para que se vaya en picada.

General Motors ya puso el dedo en la llaga, pero analistas y empresarios aseguran que GM sólo fue la primera, que mientras México no garantice respeto al Estado de derecho, no impulse las energías limpias y continúe con ocurrencias, más empresas del sector podrían seguir los pasos de la automotriz número uno de Estados Unidos.

Paco Garza, CEO de GM en México, fue claro y directo en su mensaje durante la 49 Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al advertir que, mientras las condiciones no se pongan claras sobre la mesa, México ya no será un destino atractivo para las inversiones de la compañía.

¡Tómala!, sin duda una alarmante advertencia para el gobierno federal que insiste en su contra reforma energética, con la cual sólo ha logrado inhibir las inversiones, nacionales y extranjeras, en energías limpias.

No debería sorprendernos, en realidad y parafraseando a Gabriel García Márquez, esto no es más que la Crónica de una Advertencia Anunciada. Mientras las políticas energéticas de nuestro país cambien las reglas del juego cada que se les ocurra, mientras otorguen proteccionismo a la CFE y bloqueen la generación de energía limpias, como la fotovoltaica o la eólica, está latente el riesgo de que la decisión de GM genere una avalancha y que más empresas automotrices, y de otros ramos, decidan no invertir más en México.

General Motors llegó a nuestro país en 1935 (86 años de una historia brillante), hoy opera cuatro plantas de ensamble (Ramos Arizpe, Toluca, Silao y San Luis Potosí), comercializa cuatro marcas (Chevrolet, GMC, Cadillac y Buick), es la compañía que más vehículos exportó hasta el mes de octubre (429 mil 335 unidades), la segunda que más vehículos vendió (106 mil 115), y la segunda con la mayor producción (451 mil 272).

Hasta septiembre de 2020, justo cuando celebró su 85 aniversario, contabilizó más de 15 millones de vehículos y casi 30 millones de motores producidos en territorio mexicano.

Genera empleos e ingresos para miles de familias que ahorita viven en la incertidumbre. En Guanajuato, por ejemplo, el gobierno estatal ya manifestó su preocupación, porque la salida de GM le representaría alrededor de 20 desempleados (5 mil directos y 15 indirectos), pero hoy, todo ese linaje construido durante 86 años está a punto de ser borrado por las ocurrencias energéticas

¡Y nadie hace nadaaa!