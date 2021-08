Autos, pistas y algo más…

Aquí estamos de nuevo, para recorrer interesantes caminos, comenzando en una pista global, en la que circulan prácticamente todas las marcas automotrices, pero también conduciremos por otros circuitos, americanos y asiáticos.

Sin mayor calentamiento de motores ¡arrancamos!

Tendencia eléctrica

En una pista en la que todas las marcas pisan fuerte el acelerador, es la de cero emisiones, y es que, aunque aquí nuestras autoridades no se den cuenta o fingen no darse cuenta, sin lugar a dudas, es la tendencia mundial.

No es una, ni dos, ni tres armadoras las que han dejado claro que su prioridad, tanto en inversiones como en producción, son los vehículos híbridos y eléctricos, los de energías limpias. De hecho me atrevo a asegurar que a partir de este año los motores de combustión interna, los que funcionan con combustibles fósiles, como gasolina o diésel, tienen los años contados, comienzan a circular en a pista regresiva.

La muestra más reciente, de esta carrera que sostienen las marcas hacia su electrificación, por supuesto, fueron las palabras de Claudia Márquez, presidenta y CEO de Hyundai en México, durante la presentación de la SUV Santa Fe 2022.

Claudia, tal y como lo han hecho público otras marcas, subrayó que la compañía sudcoreana enfoca sus baterías hacia la producción de vehículos híbridos y eléctricos. Mercedes-Benz, hizo lo propio hace un par de semanas a anunciar inversiones millonarias y su estrategia para, en un corto plazo, contar con al menos con un modelo eléctrico en cada segmento donde participa.

Y en la misma carrera participan Stellantis, GM, Ford, KIA, JAC, Audi, Volkswagen, BMW, Renaullt, Baic, Nissan, etc, etc, etc.

Las vueltas rápidas

Pues además a la par de la tendencia eléctrica, corren las SUV’s. Este segmento se consolida como el más demandado en el mercado mundial y por eso las marcas también han girado el volante más hacia este tipo de camionetas familiares.

Y como muestra ahí están las cifras que dio a conocer la AMD, donde se observa que el segmento de vehículos de Usos Múltiples, en donde se ubican las SUV, fue el que más creció con27,933 unidades vendidas, por encima de los subcompactos cuyas ventas ascendieron a 23,951 y los compactos que reportaron 14,174.

De enero a julio también es el segmento de mayor crecimiento con 37.5%, contra el 16.1% de los camiones ligeros en donde ubicamos a las pick ups, del 10.7% de los subcompactos y 9.6% de los compactos.

Así que la tendencia va hacia SUV’s y eléctricos.