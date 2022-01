Aunque priva la incertidumbre, representantes inmobiliarias, ven un buen panorama para 2002

Este año habrá un mercado de compradores y mucha oferta para la gente que busca oportunidades

El sector inmobiliario nacional, transitará este 2022 por claroscuros e incertidumbre política para los inversionistas, alzas en los costos de los materiales de construcción y grandes retos que se habrán de sortear, a fin de alcanzar los crecimientos que se tuvieron en 2021 donde la industria se reinventó para salir a flote de la crisis sanitaria.

Coincidieron Florencia Estrada, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y María Mater de la Mora Presidenta de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI), durante su participación en el panel Perspectivas Inmobiliarias 2022, realizado por #EnConcretoContigo.

Para la líder de APCI, este año será similar al anterior, al haber un mercado de compradores y mucha oferta para la gente que busca oportunidades. Sin embargo, reconoció que si bien el último jalón favorable que tuvo el sector inmobiliario en cuanto a ventas y rentas se dio en los últimos dos meses del 2021, la incertidumbre en cuanto a pérdida de empleo, agotamiento de ahorros o que algunas personas les “ha llegado el agua al cuello” , pueden ser factores en contra.

“El aumento de tasas de interés de Banxico 6.25 o 6.50 lo cual es fuerte, hay mucha incertidumbre política para generar inversión, se debe terminar con la corrupción que prevalece para obtener permisos de licencias para construir que cada día son más difíciles. El costo de los materiales de construcción no ayudan y aunque las condiciones de crédito son inigualables, no se están pudiendo aprovechar a cabalidad porque no es tan fácil embaucarte con un crédito, es demasiada la incertidumbre política, familiar y de salud”, indicó.

Mater de la Mora

María Mater de la Mora, dijo además que la inflación es muy alta y hay un estancamiento económico que nos hace “ser realistas” pues si bien observa que habrá movimiento, también deben ser “muy cautelosos, no está nada fácil la situación, es un reto, nos gustan los retos, nos adaptamos y nos movemos hacia donde nos vaya llevando”, señaló.

La presidenta de APCI, añadió que lo que es un hecho es que la vivienda de interés medio y bajo va a seguir teniendo demanda y venta, de acuerdo a la situación de cada quien, al igual que la de recreo que se construye en destinos como los Cabos.

Por su parte, Florencia Estrada, presidenta nacional de la AMPI, se refirió al impulso tecnológico que tuvieron que dar los integrantes del sector inmobiliario nacional derivado de la pandemia por Covid-19 y los confinamientos y ahora “se han vuelto unos expertos en los portales inmobiliarios y la tecnología”.

En su intervención en el panel, señaló que gracias a los programas emprendidos por el Infonavit, se alentó en México la vivienda, al poder ser adquirida por dos integrantes de la familia o amigos y esa feria de créditos ha llevado a adquirir una casa de hasta 6 millones de pesos, pudiendo migrar a una vivienda con patio más grande o rentar a viviendas con espacios adicionales para hacer home office.

Por ello, confió en que la estabilización va a seguir, no obstante, reconoció que lo que está detenido son los grandes corporativos y plazas comerciales, donde resulta un misterio cómo se va a replantear toda la parte comercial.

Florencia Estrada

Desde su perspectiva, en todos los meses de enero hay incertidumbre en todas las industrias y están a la espera de que la situación se estabilice para hacer un balance al final del mes y al primer trimestre del año para tener un pulso más cercano de lo que está pasando.

Sin embargo, la presidenta de AMPI, dijo que es fundamental que se hagan cambios por parte de las autoridades en cuanto a terminología y uso de suelo para facilitar la movilidad de inmuebles como hoteles y edificios que se venden como vivienda nueva pero deben pasar por engorrosos trámites.

“Si las autoridades facilitan los permisos y usos de suelo podrían aplicar tecnología para que sea más fácil como en otros países, que se termine con tanta tramitología porque eso no ayuda a que haya transparencia. Si tenemos mucha transparencia podemos avanzar en los trámites y para eso se debe echar mano de la tecnología”, apuntó.

En cuanto a la vivienda turística, Estrada, mencionó que la riqueza gastronómica que tienen los distintos estados del país, así como un turismo médico que está repuntando, han detonado que con los cambios del infonavit, familias puedan migrar a diversas entidades, aunque la permisología sigue siendo un obstáculo.

Agregó que el sector inmobiliario nacional, tienen posibilidades de crecimiento en el Bajío, Nuevo León, Yucatán, la Riviera Maya, parte del sureste de Chiapas y el norte de Los Cabos, sin embargo, agregó que la permisología, los planteamientos de crecimiento urbano , no deben ser cortoplacistas.