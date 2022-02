Aunque mejoran ventas en enero al mayoreo de unidades pesadas

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) indicó que durante el mes de enero se comercializó al mayoreo un total de 2,519 unidades, que comparadas de 2,124 vendidas durante 2021, representan un incremento de 18.6%.

Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo del organismo, indicó que si bien se trata de un arranque positivo, consolidar el crecimiento observado durante enero dependerá de que se mantengan condiciones propicias para la inversión y la producción, tales como la consistencia en la cadena de proveeduría, la certeza jurídica, la coherencia en las políticas públicas, el diálogo constructivo con el sector productivo y que se impulsen esquemas de renovación vehicular del autotransporte de carga y pasaje, que consideren tecnologías más amigables con el medio ambiente y cuya eficiencia y desempeño sean mayores.

“Todavía no se sortea el tema de los semiconductores, lo vamos a ver irse reduciendo, resolviendo, incrementando la capacidad de producción, importación del mercado interno el segundo semestre y la cifra positiva que estamos viendo ahorita, no va a marcar una tendencia en crecimiento en las exportaciones y el mercado interno, esperemos que se pueda mantener una cifra alta pero todavía no llegamos al promedio de 3 mil 500 unidades por ejemplo del mercado interno”, indicó.

En conferencia de prensa, dijo que es indispensable como sociedad contar con vehículos más sustentables, que respeten el medio ambiente, que cumplan los más altos estándares de seguridad y eficiencia, y que brinden un mayor bienestar y calidad de vida a una población creciente y dinámica. Para cumplir con este objetivo es necesario establecer, entre otras acciones, un círculo virtuoso que potencie la renovación vehicular.

En cuanto a la exportación de vehículos pesados, el líder de la ANPACT, señaló que durante el primer mes del 2021, se registró un total de 13,308 unidades exportadas, que frente a las 11,000 exportadas durante el mismo mes en 2021, representa un crecimiento de 21.0%.

“En el mercado externo, la planta productiva de vehículos pesados en México, cumple con los más altos estándares de desempeño, sustentabilidad, calidad e innovación que requiere el mercado norteamericano, su principal destino de exportación.

“Estas mismas características distinguen a los vehículos pesados que se comercializan por parte de los asociados de ANPACT en el mercado interno. Por lo que necesitamos trabajar -autoridades y distribuidores de combustible- en la señalética en las estaciones de abasto en donde esté presente el Diésel de Ultra Bajo Azufre – DUBA”, precisó,

Elizalde Lizárraga, agregó que la producción de vehículos pesados sumó en enero un total de 14,726 unidades, resultando en un crecimiento de 17.1% respecto al mismo mes del 2021, en el que se produjeron un total de 12,579 unidades.

Por otro parte, el líder de la ANPAC, indicó que participaron activamente en el lanzamiento del Grupo de Trabajo de Alto Nivel México – Estados Unidos para la Electrificación del Transporte, celebrada el martes pasado, en el que se trabaja para definir la hoja de ruta hacia la electromovilidad como parte de la agenda del presente y del futuro del autotransporte sustentable.

“Para lograr la electrificación del transporte es fundamental contar con los instrumentos financieros, la regulación y la infraestructura que permita destinar recursos a la renovación de la flota de autotransporte de forma suficiente y sostenible. Asimismo, se requiere evitar que el número de vehículos pesados usados, muchos de ellos en condiciones de chatarra, se incremente de manera indiscriminada, ya que estos distorsionan el mercado e inhiben la renovación”, dijo.

Agregó que con la velocidad con la que apuntalemos la renovación de la flota en el mercado doméstico determinará la velocidad con la que México alcanzará sus objetivos y compromisos ambientales a nivel internacional y nacional.