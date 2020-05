Aumentaría la deuda Gobierno federal minimizando la de PEMEX: HR Ratings

Los analistas de la calificadora mexicana HR Ratings opinan que todavía no tienen evidencia de que se estén usando los activos para financiar el déficit esperado para este año. Al contrario, hubo un fuerte endeudamiento en el primer trimestre. Asimismo, estiman que el Gobierno Federal siga manteniendo la postura de respaldo a Pemex, lo que tendría el efecto de aumentar la deuda del Gobierno Federal y minimizar el incremento en la de Pemex, de esta forma, el Gobierno Federal puede reducir el costo de la deuda presupuestaria en vista del fuerte incremento en la tasa de interés que Pemex paga por su deuda.

En su estudio “Finanzas públicas a marzo Deuda y los balances financieros México”, https://www.hrratings.com/pdf/Finanzas%20Publicas%20a%20marzo.pdf, consideran que desde el cierre de 2019 al primer trimestre de 2020 (1T20), las diferentes métricas de la deuda del sector público federal han aumentado considerablemente, por ejemplo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP o SH) aumentó 390 puntos base (pb) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido apuntan que el incremento se debe casi en su totalidad al efecto de la depreciación del peso durante el primer trimestre sobre la deuda denominada en moneda extranjera.

En lo referente al balance financiero público, este fue superavitario y contrasta con el resultado deficitario mostrado en los dos años anteriores; esto a pesar de la caída en la actividad económica. De hecho, el fuerte déficit en 1T18 se reflejó en una contribución positiva al crecimiento económico, mientras que el menor déficit de 2019 y el superávit público del 1T20 han contribuido negativamente en la actividad económica.

Destacan que la fuerte disminución en el déficit presupuestario de 54 mil millones de pesos (mm) a 18mm del 1T19 al 1T20 no fue lo programado dentro del presupuesto para 2020. De hecho, se había contemplado un incremento de aproximadamente 37%, esperando un déficit de 73.6 mm. Esta reducción en el déficit observado vs. el programado se dio a pesar de la dramática caída en los ingresos petroleros vs. el programado.

En total, los ingresos superaron la meta en 25.6 mm, a pesar de menores ingresos petroleros en 95 mm, o 41%, principalmente por los mayores ingresos no petroleros por 120.5 mm, derivado básicamente de los provenientes del Gobierno Federal, tanto tributarios como no tributarios.

Por su parte, los gastos resultaron por debajo del programado por 30 mm. Mientras el gasto no programable fue 3. 6mm por debajo del estimado en el presupuesto, hubo un subejercicio del gasto programable de 21 mm, aumentando la reducción en el déficit originalmente estimado.

La reducción en el gasto es especialmente sorprendente, en parte, por el contexto económico durante el primer trimestre. En el caso de Pemex, la reducción fue un fuerte 16.6%, lo cual es entendible en el entorno del mercado internacional petrolero. Lo que es difícil de explicar es el subejercicio del gasto del IMSS e ISSSTE, dos entidades que se esperaría tendrían una demanda especialmente fuerte para sus servicios médicos.

Los especialistas señalan que para poder anticipar lo que va a suceder en el resto del año en lo que refiere a las finanzas públicas es esencial entender el origen del subejercicio en el gasto. En el caso de Pemex es muy probable que el subejercicio obedeció a las condiciones del mercado internacional y la debilidad en la demanda interna. Probablemente también reflejaba una fuerte intención de minimizar el déficit financiero de Pemex esperado, derivado en este contexto.

En lo que refiere a los Organismos, es posible que el subejercicio refleje una renuencia de aumentar el déficit presupuestario. Asimismo, también es posible que hayan existido dificultades operativas que impidieron la eficiente erogación de recursos.

De esta forma, es posible que hubiera una intención de reajustar el gasto, dirigiéndolo a otros programas, lo cual explicaría la iniciativa de ley para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada a la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar a la SHCP mayores atribuciones para reasignar el gasto público