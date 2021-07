Atraviesa sector vivienda por incertidumbre por pandemia, pero con optimismo moderado

En #DialogosEnConcreto resaltó que de acuerdo con una encuesta el panorama se resalta con claroscuros

Dadas las circunstancias económicas y sanitarias, 50% de desarrolladores de vivienda, mantienen escepticismo ante la incertidumbre que domina la economía para el segundo semestre del año, mientras que38% muestran algo o mucho optimismo en el mercado de la vivienda ya que, por la situación, 43% de los involucrados en el sector, perdieron 10% de las ventas.

Así lo reveló, Camilo Roberti, director comercial de Ai360 , empresa de consultoría y big data inmobiliaria, durante su participación en #Diálogos en Concreto desde Puebla: Tendencias de Mercado y Panorama a 50 años de la Vivienda; Valores y Créditos, quien señaló que en base en una encuesta que levantó con desarrolladores de vivienda, el panorama es de claroscuros.

Y es que entre los principales retos que observan los desarrolladores se encuentra la gestión de permisos y licencias, la incertidumbre sobre la demanda, la adquisición de terrenos, el costo de los materiales, el acceso a financiamiento que en la mayoría de los casos es propio y en un 40% es de instituciones financieras, entre otras cosas.

Asimismo, señalaron que una regulación más eficiente sería el principal impulso a la industria, la capacidad de compra el segundo.

Expuso que de acuerdo a la encuesta, las fuentes de financiamiento se mantienen sin cambios trascendentales con el Covid 19, coincidió 47%, mientras que un 27% opino que ha disminuido.

En cuanto a la pregunta de cómo les fue a los desarrolladores en el último año en relación con los 12 meses previos, Camilo Roberti, señaló que la media es que hubo una fuerte contracción del volumen, pero compensado parcialmente en precios.

Del incremento de precios, 38% opinaron que se han registrado aumentos en los costos, pero en general el mercado no se ha contraído, ya que en algunos segmentos la demanda se ha mantenido muy resiliente y los precios están bastante atractivos.

No obstante, los encuestados, dijeron que reconocen que el incremento es modesto y no hay un regreso a los números favorables que se registraron antes de la crisis sanitaria. Además, no hay un optimismo desbordado, pero si se reconoce que es un buen momento para iniciar proyectos en la coyuntura.