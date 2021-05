El peso mexicano en espera de las elecciones intermedias del 6 de junio

El mercado de cambios nacional se encuentra en espera del desarrollo de las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo fin de semana (6 de junio), donde la mayoría de los inversionistas estarán atentos a la posible violencia que se pudiera generar en algunos estados de la república mexicana.

Las elecciones del 6 de junio han sido demasiado violentas por los múltiples asesinatos existentes en las últimas cuatro semanas. Por el momento, el tipo de cambio peso-dólar se encuentra relativamente ajeno a estos eventos, pues las cotizaciones se han mantenido por debajo de los 20.0 pesos por billete verde.

En los últimos días, la moneda mexicana ha reaccionado a eventos externos, sobre todo los relacionados con el comportamiento de la economía de Estados Unidos, como es el caso de la tasa de desempleo que en los últimos datos mostraron inconsistencia al no cumplir las estimaciones de los analistas del mercado.

La relativa estabilidad del peso mexicano se explica también por la insistencia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de que las actuales presiones inflacionarias (4.2% en abril) son coyunturales, por lo que, en el mediano plazo regresará hacia la zona de estabilidad de 2%.

La mayoría de los participantes del mercado están convencidos de que si existen algunos disturbios en las elecciones del 6 junio, la paridad peso-dólar podría registrar algunos movimientos volátiles, con la perspectiva de superar nuevamente las cotizaciones de los 20 pesos y operar por arriba de los 20.50 pesos por dólar.

El tipo de cambio actualmente cotiza en niveles de 19.90 pesos por billete verde, aunque en la semana previa llegó a negociarse a un precio mínimo de 19.8987 pesos y operó a un precio máximo de 20.07 pesos.

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio peso-dólar se mantuvo la mayor parte de la semana dentro del canal de 19.80 y 20 pesos, lo cual evidencia que el mercado sigue en espera de eventos relevantes, como es el caso de las elecciones federales y locales del 6 de junio.

El peso mexicano ha mostrado un desempeño bajo con relativa consolidación desde mediados de abril, con una dinámica reciente que, a pesar de un debilitamiento del dólar estadounidense, en las últimas semanas ha respetado una banda de operación entre los niveles de 19.70 y 20.30 pesos por dólar.

La compresión de la volatilidad de la paridad cambiaria observada ha venido de la mano con menor volatilidad implícita en el universo amplio de las divisas principalmente de los países emergentes.

En la medida que el mercado haya asimilado e incorporado en su horizonte de riesgos la posibilidad de cierta normalización de las condiciones ultra laxas que actualmente continúan beneficiando a los activos de riesgo, y se encuentran en espera de nuevos catalizadores que resulten de un nuevo direccionamiento.

El peso mexicano bajo este contexto, dada la escena de incertidumbre global y la agenda de México, sobre todo los relacionado con los comicios de medio término pudiendo agregar mayor volatilidad en el corto plazo, por lo que, no sería raro ver una nueva depreciación de la moneda local.

Es importante comentar que juzgando por el desempeño de la divisa relativo a otros procesos electorales de medio término, la posición especulativa y la dinámica de volatilidades, el posicionamiento del mercado por lo pronto no refleja elevada incertidumbre sobre los resultados de las elecciones del 6 de junio del año en curso.

En el contexto anterior, durante esta semana, el tipo de cambio peso-dólar podría mostrar un rango de negociación que fluctuaría entre 19.75 pesos como precio mínimo y 20.30 por dólar pesos como cotización máxima, con un precio promedio de 20.05 pesos por billete verde.