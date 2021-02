“Asesor , bróker o simple coyote”

Por Federico Pizarro

La cultura mexicana siempre ha aceptado el uso del intermediario para realizar funciones que en realidad deberían ser resueltas por la persona interesada en el trámite o proceso, así es que aquí en México tenemos a una persona que nos “auxilia” con el boleto para ingresarlo a una máquina de cobro o de salida de algún estacionamiento, el despachador de la gasolinera, el tramitador de las placas del coche y por supuesto el asesor de créditos hipotecarios o seguros, son ejemplos en donde una figura intermedia entre el usuario final y el dotador del bien o servicio.

En el sentido más amplio y salvo el sector primario casi todas las actividades son de intermediación, es decir, de vehículo de distribución de producto, así un banco es un intermediario financiero entre los ahorradores que colocan sus recursos y las empresas y personas que solicitan dinero para cubrir sus necesidades financieras, sin embargo, cada vez es más frecuente la venta de apoyos para que una empresa obtenga un financiamiento en alguna institución financiera, en donde ex funcionarios de la banca, que en ciertos casos tuvieron puestos de gran envergadura , venden asesorías para una correcta integración de expedientes, estructuración de operaciones y por supuesto las relaciones hacia las instituciones para lograr la obtención de los créditos.

Lo anteriormente expuesto, no es ni bueno ni malo per se, es claro y evidente que una buena parte, si no es que la mayoría de las empresas y empresarios en México, no poseen un manejo adecuado de su estructura financiera, tampoco una visión de toma de decisiones de largo plazo, ni el cuidado de su buró de crédito y mucho menos una contabilidad fiscal y operativa sana en función de los objetivos que pueda tener la empresa con independencia de su tamaño. Por tanto, un asesor que con la experiencia, pulcritud, orden, visión y gestión adecuada, coadyuve a la evolución de cualquier compañía, para situarla en mejores condiciones de operación y la dote de los elementos de control para ser bancarizada y con la correcta correlación de capital y deuda , es en realidad, un gran activo y elemento fundamental para el desarrollo de cualquier vehículo empresarial.

El problema se presenta cuando el asesor en realidad se convierte en un simple intermediario, que bajo la currícula de los puestos que alguna vez tuvo y que perdió, a veces por causas tan lamentables como la no secrecía de información bancaria o de sus propios clientes, se convierte en un “pasa papeles “, o peor aun en una persona que bajo sus conocimientos de operación en banca, presenta expedientes de créditos con anomalías u omisiones que bajo el único incentivo de cobrar su comisión de éxito, pueden llevar a su cliente a niveles de deuda inadecuados y por supuesto a los intermediarios a comprometer recursos de sus cuentahabiencia en financiamientos que no debieron otorgarse.

La figura del bróker es realmente compleja, ya que pareciera que una empresa de tamaños y potencia no debiera recurrir a un intermediario para lograr la obtención de créditos y mucho menos pagar por ello una comisión equivalente a la que le liquidará la banco, por otra parte, bajo la visión de asesor, una PyMe que quiere mejorar su posición de balance y acceder a financiamientos que le permitan crecer y desarrollarse mejor, no debiera descartar contratar a expertos que le ayuden en ese proceso.

Lo que por todos los medios debemos evitar es normalizar el hecho de que los procesos de gestión, ya sea en licencias o créditos tengan una especie de impuesto de intermediación por la participación de personas que sin agregar ningún valor y sin exponer capital al negocio, sean grandes ganadores por la gestión de trámites o aparentes estructuraciones que en realidad son un peligro para los clientes y los intermediarios financieros, siendo una muestra clara de la corrupción que lejos está de acabar y que cada vez se enraiza más en este país.