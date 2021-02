Posiblemente alguna vez te has preguntado cómo puedes mantener asegurado algún tipo de bien como viviendas, departamentos, o terrenos, el cual compraste, pero no necesariamente has ocupado en un largo tiempo.

Si bien es cierto que las escrituras y las inscripciones no tienen fecha de caducidad, las obligaciones que adquirimos al adquirir un bien no cambian, aun cuando este no lo ocupemos para vivienda o algún otro fin, debemos de procurar que se encuentre en las mejores condiciones.

Entre las primera obligaciones es el pago de servicios como pago de agua, luz, predial, sin embargo no solo podemos conformarnos con esto, al momento de tener un bien, se debe procurar su cuidado físico, con esto se hace referencia, al corte de maleza, procurar que dentro de este no sea una mala imagen para la comunidad perteneciente, así como un lugar donde se desarrolle vandalismo.

“se debe tomar conciencia que si adquieres algo, adquirir no sólo la propiedad, si no las obligaciones y consecuencias que trae esa propiedad, si adquiero un terreno y no procuró el corte de maleza, puede provocar, algún mal a mi comunidad” mencionó David Figueroa, Presidente de la Comisión Americana de la Unión Internacional del Notario

Cuando se cumplen los pagos de servicios, garantizamos que el estado no pueda ejercer algún tipo de cobro con la propiedad, por la falta de cumplimiento de estas obligaciones. En cuanto a las otras obligaciones, si bien no siempre se puede tener un cuidado físico, el resguardo legal de la propiedad es de suma importancia para evitar el mal uso de terceros.

“Jurídicamente puedo tener un mecanismo de atención, la mayoría de las instituciones registrales, que publican los bienes con permiso de cuidar los bienes, sin que este pase a un tercero al que los dueños no estén de acuerdo. mencionó David Figueroa, Presidente de la Comisión Americana de la Unión Internacional del Notario

Podemos lograr tener nuestro bien inmueble cuidado sin tener que estar al pendiente físicamente, esto se logra por medio de un servicio a contratación que se llama alerta inmobiliaria”

¿Qué es la alerta inmobiliaria?

La “Alerta Inmobiliaria” es un servicio electrónico mediante el cual, a través de dispositivos móviles y cuentas de correo electrónico, se dará aviso inmediato de cualquier tipo de consulta o movimiento que se lleve a cabo sobre el Folio relacionado con un inmueble, a efecto de alertar sobre posibles modificaciones en su situación jurídica.

“Esta implica pagar cierta cantidad de derechos, para que el registro reporte durante este tiempo, qué actos están pretendiendo inscribirse con este registro, las notificaciones son por ejemplo, notificaciones de embargo sobre el pedido, o bien una compra-venta del predio”, mencionó David Figueroa, Presidente de la Comisión Americana de la Unión Internacional del Notario

Actualmente en México existen ciertos estados en los que se puede hacer uso de esta herramienta por medio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.



