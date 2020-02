Arrendamiento, tendencia para la recuperación de inversión

En busca de recuperar su inversión, el 25% de los compradores de inmuebles decide poner en arrendamiento su propiedad, reveló un reciente estudio elaborado por la firma exponente en hogares residenciales plus, Agatha Premium Living.



El 75% restante decide habitarlo, pues uno de los rasgos característicos de este segmento es que tienen una buena ubicación, calidad de sus materiales y diseños que resultan altamente atractivos.



La tendencia es ratificada por un informe dado a conocer por el estudio Real Estate 2020, que asegura que en dicho periodo, el segmento residencial podría generar hasta 33% de ganancias durante el primer año posterior a su compra, gracias a atributos como las amenidades que ofrecen (gimnasios, áreas verdes, ludotecas, etc.), además del diseño arquitectónico, exclusividad, plusvalía, ubicación, domótica, entre otros.



Debido a esto, Agatha Premium Living advierte que la oferta inmobiliaria residencial será la más acertada para quienes desean preservar su capital y generar mayores rendimientos a cualquier plazo, por el valor agregado que representa. Asimismo, informa sobre una de tantas ventajas que pueden obtenerse al comprar en inmuebles de alta gama: el Co-living.

Co-living, nueva forma de arrendamiento

El Co-Living es una de tantas opciones para las que el segmento es atractivo, pues en 2019 se registró un alza favorable para los propietarios y se calcula que en 2020 seguirá impactando positivamente entre quienes inviertan en un nuevo desarrollo o exploten el que ya tienen.



Entre las razones por las que el Co-living es viable para propietarios de inmuebles premium se señala: el alojamiento temporal para quienes son freelance o migrantes, pues en otros países genera un margen de rentabilidad cercana al 7.5%, mayor que la tradicional, de acuerdo con Lamudi.

Así como, la alta demanda y baja oferta de espacios para vivir, principal razón por la que Ciudad de México tiene las rentas más caras de la región, de acuerdo con el estudio Urban growth and access to opportunities: A challenge for Latin America (hasta seis veces más en comparación con zonas colindantes). Compartir la renta entre varias personas es más accesible y por ello el Co-living marca tendencia.