Arrecia pugna interna en sindicato de Petróleos Mexicanos

Previo a elección por dirigencia surgen denuncias

Ante la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para entregar la toma de nota a Rubén Choreño Morales, cómo secretario general del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana (SPRM), hizo un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a tomar cartas en el asunto y hacer cumplir la ley.



En conferencia de prensa, quien aspira a ser el sucesor de Carlos Romero Deschamps, dijo estar preocupado de que el Ejecutivo Federal, no esté informado del proceso ” irregular” que la STPS, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, está realizando y que afecta a la vida interna del gremio sindical.



Recordó que desde noviembre del 2019, el Juez Octavo de Distrito en materia de trabajo, en la Ciudad de México, ordenó que se expidiera la toma de nota correspondiente.



“Se están violando flagrantememte, los derechos de los trabajadores, hay muchas irregularidades por lo que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con la ley en la mano y esperamos que el Presidente López Obrador, actúe en consecuencia de lo que señala, en el sentido de que nadie está por encima”, dijo.



Choreño Morales, dijo representar a 150 mil trabajadores petroleros en todo el país, entre activos y jubilados y garantiza que una vez que reciba la toma de nota, hará elecciones libres entre los sindicalizados de la petrolera.

Señaló que la ley no es retroactiva ya que el fue electo en 2019 y la Reforma Laboral se dio posteriormente.



Por su parte, el asesor jurídico del sindicato, Jorge Peñuñuri, precisó que la convocatoria de la Secretaría del Trabajo, está viceada de origen, no es válida porque no se respetaron los estatutos internos del sindicato, además de que la ley no puede ser retroactiva.



“El argumento de la STPS para negar la toma de nota a Rubén Choreño, es que el Comité Ejecutivo Nacional se vuelva a elegir conforme a la reforma de la Ley Federal del Trabajo de mayo de 2019, pero legalmente eso no es posible porque ya hay un comité electo”, señaló.



Precisó que la convocatoria y los resultados de las 36 elecciones seccionales tampoco son válidas, porque no fueron convocados por el Secretario General en funciones, cómo lo establecen los estatutos del sindicato.

En ese contexto, Rubén Choreño Morales, apeló a qué el Gobierno Federal, resuelva este conflicto y con ello, también se avance en las problemáticas que están enfrentando los trabajadores petroleros, quienes se han quedado sin medicamentos porque hay desabasto y están viviendo un absoluto y total desconcierto, además de miedo por represalias que se aplican a quienes se atreven a denunciar las irregularidades.