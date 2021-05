“invitamos a todo el sector inmobiliario de México a que se sume a conocer cada uno de los requerimientos, lineamientos y oportunidades que se tienen en el mercado con relación a inmuebles históricos” Jenny Althair Rivas Padilla,vicepresidenta de eventos de la AMPI

En aras de mantener y conservar las riquezas históricas y patrimonio de la humanidad y del país, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), reafirmó su compromiso para trabajar con la finalidad de promover dentro del mercado de bienes raíces ese tipo de lugares con la finalidad de que no pierdan su atractivo y se conozca que se pueden comercializar siempre y cuando se sigan al pie de la letra los lineamientos establecidos en ese ámbito.

En el arranque del Noveno Simposio Rescate y Conservación del valor arquitectónico de sitios históricos, que se lleva acabo a partir de mañana y hasta el próximo viernes en Toluca de Lerdo, Estado de México, y que por primera vez se realiza en formato híbrido, Jenny Althair Rivas Padilla,vicepresidenta de eventos de la AMPI, se refirió a la responsabilidad que tiene el sector inmobiliario en el rescate del patrimonio del país.

Jenny Althair Rivas Padilla

“Creo que todos debemos de asumir una responsabilidad en relación a nuestra propia historia como mexicanos y parte de la responsabilidad en AMPI, es justamente promover este tipo de eventos en el rescate al patrimonio cultural.

Obviamente de nuestro país los centros históricos, promover la habitabilidad que justamente es el enfoque de este evento de hoy. Por ello, invitamos a todo el sector inmobiliario de México a que se sume a conocer cada uno de los requerimientos, lineamientos y oportunidades que se tienen en el mercado con relación a inmuebles históricos”, subrayó.

La también consejera nacional de la Asociación, precisó que el país tiene un acervo muy importante de patrimonio y que es nuestra responsabilidad conservarlo, por eso es que AMPI desde hace nueve años se ha enfocado en este tema para poder rescatar y promover la habitabilidad de los centros históricos de México.

Por su parte, Guillermo Castro López, director del Simposium de centros históricos, mencionó que con ponencias, recorridos dentro de la ciudad, con todas las medidas de seguridad para todos los participantes, se creará conciencia sobre el cuidado al patrimonio, por lo que es importante la capacitación de quienes integran el sector inmobiliario nacional.

“Vamos a hablar de inmuebles catalogados, como venderlo, como checar si tiene factibilidad para venta, para remodelación para que inmuebles se puedan ocupar para viviendas, para comercios y otro tipo de actividades, por eso es importante que nos capacitemos en este y otros congresos”, expuso.

En su oportunidad, Rocío Covarrubias, coordinadora de regiones de la AMPI, dijo que esta forma de capacitarse de manera virtual y presencial ha permitido que sigan avanzando en esta profesión.

Entre los temas que se tocarán y que son de gran importancia es el de los inmuebles que están en decadencia y abandono para encontrar las alternativas viables para restaurarlos y habitarlos, pero fundamentalmente, seguirlos conservando.

Se realizarán 10 conferencias y se hablará sobre inmuebles catalogados que no tiene el mismo tratamiento que otros de bienes raíces, ya que están inventariados por lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que obligan a no demoler, no hacer cambios en pintura y una estricta conservación por un compromiso histórico de relevancia social.

“Preservar este patrimonio es nuestra responsabilidad de conservar nuestra propia historia”, coincidieron los integrantes de la AMPI.