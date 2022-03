Aprender a decir NO, el reto de las mujeres en la construcción

Uno de los retos en equidad de género es romper paradigmas culturales y sociales al momento de equilibrar vida personal con el ámbito profesional, afirmaron mujeres líderes en la industria durante el “Foro Empresarias de la Construcción”.

Laura Sepúlveda Antuna, CEO de Constructora de Espacios Industriales y Habitacionales, explicó que uno de sus principales luchas ha sido entender la importancia del NO, “decir NO es una palabra difícil para las mujeres; decir no a lo que no te deje remuneración económica y a lo que no ofrece una relevancia social”.

La directora general de Urban Landscape Constructions, Romy Rojas Garrido, compartió que a lo largo de trayectoria uno de sus retos ha sido aprender a priorizar entre lo profesional y lo personal.

“Priorizo el tiempo que le dedicó a las cosas, si me invitan a participar en diez comisiones es quitarle tiempo a mi hijo y esposo; trato de regular bajo la idea de cobijar lo más importante de la vida, lo que es rentable y le que me hace sentir satisfacción”, comentó.

La presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto

Premezclado, Ana Laura Burciaga Enríquez, expresó que el mayor reto para las mujeres en la construcción es mantener confianza en los conocimientos adquiridos para fomentar la participación y la equidad de género.

Las empresarias coincidieron que es necesario fomentar la sororidad entre las mujeres de la industria para lograr el crecimiento de empresas, puesto políticos y labores ocupado por mujeres.