Apetoi dentro de las 100 mejores Startups del 2020

Apetoi se convierte en una de las 100 empresas emergentes en Startup Grind de Silicon Valley, la comunidad de startups independiente más grande del mundo, sólo a meses de llegar a México.

“La Conferencia Global de Startups Grind”, se llevó a cabo en febrero y se hace para premiar a las nuevas compañías que innovan en su sector con un entorno diferente al de cualquier otra.

“Para nosotros es un honor haber sido seleccionados como uno de los proyectos más innovadores entre miles de solicitudes recibidas. Además, representar a México es una gran responsabilidad que pretendemos enfrentar con compromiso y respeto por este país que nos ha abierto las puertas”, expresa Armando Goncalves, CEO de Apetoi.

No es el único reconocimiento que la empresa ha recibido, pues también ha participado en eventos de tecnología de renombre internacional, como es el caso del World Mobile Congress en Barcelona o la red de innovación 4 Years From Now.