Enrique Margain anticipa que en septiembre se lanzará Crédito INFONAVIT más Crédito Bancario

HSBC amplió su Promoción de Verano hasta el próximo viernes 13 de agosto, por tanto, quienes quieran adquirir un crédito hipotecario aún están a tiempo de que no se les cobre comisión por apertura, ni por avalúo y tendrán financiamiento de gastos notariales, informó Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC y Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En una charla con #EnConcretoContigo, Margain subrayó que, así como esa promoción, las personas deben aprovechar la amplia gama de productos hipotecarios que existen actualmente en el mercado como el de Crédito INFONAVIT más Crédito Bancario, que anticipó, será lanzado en septiembre y para el cual HSBC será uno de los bancos que estará listo cuando entre en operación.

Sobre el particular abundó que “seguimos trabajando, estamos muy entusiasmados los bancos con este lanzamiento y es la posibilidad de que un derechohabiente no activo; es decir, aquel que tiene un saldo de la subcuenta de vivienda, pero que ya no está cotizando, pueda sacar este saldo de la subcuenta cuando contrate un crédito hipotecario con la banca.

Enrique Margain

“De otra manera lo tendría que hacer hasta que cumpliera 65 años, pero con esta modalidad que es parte de la reforma a la Ley del INFONAVIT, lo puede tramitar cuando tenga un crédito con la banca y va a ser cofinanciado, donde el Instituto va a participar hasta con 30% de la línea de crédito con un tope determinado. Y lo que va a permitir es el que le podamos dar condiciones muy atractivas al derechohabiente, que pueda sacar su saldo de la subcuenta de vivienda y lo que entendemos es que hay más de un millón de derechohabientes no activos que tienen más de 120 mil pesos en su subcuenta de vivienda”, explicó.

Enrique Margain, insistió en que hay una variedad de productos, como los que también tiene el INFONAVIT de Crédito en Pesos, o Unamos Créditos. Con la nueva reforma a la Ley del Instituto, le da la posibilidad al trabajador de lo que es la vivienda progresiva. Es decir, partir de la compra de un terreno, después auto producir, hacer remodelaciones, adquirir y en algún momento dado refinanciar deuda.

“Hay un amplio abanico de productos que tiene el Instituto y que están siendo muy exitosos. Igual FOVISSSTE para Todos y la banca comercial que es un sector con una alta competencia donde siempre se transfieren las mejores condiciones a los clientes y donde la banca comercial tiene un abanico de productos sumamente amplio que permite ayudar a dar financiamiento a las familias durante todo el ciclo de su vida.

“Que son jóvenes con productos de adquisición de vivienda, esquema de pago creciente, de remodelación, de pagos de pasivos, o los cofinanciados que son esquemas que han venido funcionando muy bien por parte de los bancos con los organismos de vivienda. La verdad es que hay productos que permite obtener un crédito tanto de la banca como del INFONAVIT o FOVISSSTE y sacar el saldo de la subcuenta de vivienda y con ello se puede al final, tener diferentes fuentes de recursos para poder dar hasta el 100% del financiamiento del valor de la vivienda.

“Toda esta combinación de nuevos productos, con condiciones financieras muy atractivas, con déficit habitacional y con un bono demográfico, es la combinación que ha permitido ver este crecimiento tan importante en el tema de la colocación hipotecaria y un buen manejo del portafolio”, expuso.

Margain reiteró que la banca tiene una amplia gama de productos hipotecarios, entre otras cosas, para la adquisición de vivienda nueva, usada, vertical, horizontal. Se tienen esquemas de remodelación, ampliación y mejora, lo cual es muy útil sobre todo ahora en tiempos de pandemia si alguien quiere ampliar o mejorar una habitación o la vivienda en general.

Hay esquemas, continuó, de compra más remodelación o cuando un cliente transfiere su hipoteca de un banco a otro, buscando las mejores condiciones de crédito. Paralelamente, se ofrecen los productos de pago de hipoteca más liquidez, “donde aparte de que transfieres tu crédito hipotecario, bajar tu tasa de interés, la mensualidad de tu crédito, te damos recursos adicionales libres para que puedas consolidar pasivos o conservar algo de liquidez o cualquier otro propósito que se requiera”.