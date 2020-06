Amplían bancos, también de desarrollo, plazos de atención para aplazar pago de créditos

Hoy se espera la ratificación del Infonavit al 31 de agosto, después de su Consejo

Carlos Martínez vigilará cartera vencida del Infonavit

Las primeras quiebras a la vista: Banco Famsa, Cirque Du Soleil

Ayer el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Juan Pablo Graf anunció que se ampliará el plazo para registro de quienes solicitan aplazar el pago de sus créditos hasta el 31 de julio próximo, pues el plazo vencía este mes.

Hay que recordar que ya van casi 7.9 millones de personas que se han apegado a esta ayuda de parte de la banca que tienen diferente tipo de créditos. De aquí más del 25% son los que han solicitado el apoyo para posponer el pago del capital del crédito hipotecario en México. Un número bien importante en realidad. El crédito hipotecario es uno de los que figuran en los primeros lugares de solicitudes registradas para apegarse al plan de diferimiento de pagos.

Según declaraciones de Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), fueron alrededor de 2.7 millones de los apoyos dirigidos a tarjetahabientes de crédito, lo que representa el 30% de los 9 millones de personas que utilizan sus tarjetas de crédito para pagar a plazos, sin considerar a un grupo de 10 millones de “totaleros”, quienes pagan todo el saldo de su tarjeta cada mes.

Le siguieron las personas físicas con actividad empresarial y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) suman 3.2 millones de apoyos.

Además, hay aproximadamente 281,000 créditos hipotecarios en el programa de diferimiento; y el consumo no revolvente que incluye créditos de nómina, personales y automotriz suma otros 1.8 millones.

Hoy por hoy siguen contando con el aplazamiento de este pago desde cuatro y, de ser necesario, hasta seis meses. Esto los exime de su obligación de pagar a las instituciones financieras el capital y/o los intereses de sus créditos y además no los marcará en el “buró de crédito”, es decir no afectará su historial crediticio o la acumulación de intereses moratorios.

En marzo la Asociación de Bancos de México anunció la puesta en marcha de medidas para el congelamiento de los créditos avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ahora esta institución precisó que debido a las complicaciones financieras provocadas por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus serán ampliadas hasta el 31 de julio.

NOTICIAS DE LA BANCA DE DESARROLLO Y DE LA VIVIENDA

En conferencia de prensa y posterior comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acompañado de diferentes representantes de la banca de desarrollo y organismos de vivienda de México informó la ampliación de Facilidades Regulatorias en el Sector Financiero y de Vivienda

Estos son algunos de los puntos relevantes del comunicado oficial:

Las extensiones de las facilidades regulatorias buscan apoyar a personas y empresas a mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia causada por el Covid-19

CNBV amplía por un mes la vigencia de los Criterios Contables Especiales (CCE) con el objetivo de proteger la economía de personas y empresas que debido al impacto económico de la pandemia del Covid19 pudieran tener problemas para cubrir sus créditos

Banobras ampliará los plazos de sus programas: Proyectos de Infraestructura, y entidades subnacionales (Estados, Municipios y Organismos Acreditados)

Fonacot ampliará hasta el 31 de julio la vigencia de su Plan de Alivio Fonacot

Infonavit anuncia, previa ratificación el día de mañana por parte de su Consejo de Administración, la ampliación, hasta el 31 de agosto, de los mecanismos:

Fondo Emergente Universal de Pérdida de Empleo sin copago (Seguro de Desempleo); Flexibilización del uso del Fondo de Protección de Pago,

Tolerancia al pago (prórrogas); así como de las facilidades administrativas y prórrogas a los patrones

Por cierto…

EN MÁS NOTICIAS DE INFONAVIT

Cuestionado sobre el incremento rápido de la cartera vencida, el Director del Infonavit, Carlos Martínez afirmó ayer que la monitorearán con especial cuidado.

En la conferencia de prensa conjunta con los titulares de Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal y Fonacot, destacó que ante los diversos señalamientos de su cartera vencida, continuarán con un monitoreo puntual de la misma.

“En el mes de mayo, las calificadoras ratificaron la fortaleza del Instituto con las máximas calificaciones, tanto Standard & Poors y Fitch Ratings, por lo que en este sentido Infonavit cuenta con la solidez y la fortaleza financiera para hacer frente a un eventual deterioro en su cartera, poniendo en el centro a los trabajadores”, destacó.

Lo anterior, dijo, está en un marco donde debido a la pandemia por el COVID-19, “si no se apoya a los trabajadores, se podría provocar un mayor deterioro o llegar a escenarios que nadie quisiera donde ya no se pudieran rescatar los créditos y ya no fuera recuperable, bajo ninguna circunstancia, el pago del mismo”.

Nota de grupo en concreto

https://grupoenconcreto.com/continuaremos-monitoreando-nuestra-cartera-vencida-infonavit/

NOTICIAS DE QUIEBRAS…

Trascendió hoy que el primer banco que se encuentra en la antesala de la quiebra es Famsa, cuyo grupo comercial anunció el viernes pasado que se acogió al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos.

No obstante, dicen analistas y columnistas que su posible quiebra no se puede atribuir al Covid-19 aunque desde luego esto sí precipitará su desenlace. Sus movimientos ya se estaban supervisando desde el año pasado cuando Margarita de la Cabada, la vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), le impuso un asesor jurídico externo a Banco Famsa.

Y LA INDUSTRIA DEL ESPARCIMIENTO LAMENTABLEMENTE TAMBIÉN AFECTADA…

Cirque du Soleil, también conocido como Circo del Sol y que produce varios espectáculos acrobáticos en diferentes países del mundo, y especialmente en Las Vegas, se declaró en bancarrota despidiendo a 3 mil 500 empleados.

En su anuncio de este lunes (vía CNN), la compañía con sede en Montreal culpó de su bancarrota a la “interrupción inmensa y el cierre forzado de espectáculos como resultado de la pandemia de covid-19”, y busca reestructurar su deuda con ayuda del gobierno canadiense y otras firmas de capital privado.

La declaración se produce tres meses después de que Cirque du Soleil suspendiera temporalmente la producción de sus espectáculos, incluyendo seis en Las Vegas. También tiene alrededor de 10 exhibiciones en gira por todo el mundo, incluidos “O”, “Michael Jackson One” y “The Beatles LOVE”.

PREGUNTA:

Si están reabriendo los pequeños comercios, mañana restaurantes, etc en la #CDMX trabajando con el mínimo personal y vendiendo al 40% de lo que era antes de la contingencia ¿Cuántas micro, pequeñas y medianas empresas crees que sobrevivan?

