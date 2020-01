Durante su primera conferencia de prensa, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que durante el presente año no se aplicarán nuevos impuestos ni tampoco se aumentará la deuda pública.

“Se demostró que no hace falta aumentar impuestos, se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, se demostró que no es necesario endeudar al país para financiar el presupuesto público. El año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz en términos reales, este año tampoco van a haber aumentos; el año pasado no aumentó la deuda pública, este año tampoco va a aumentar la deuda pública”.

En su primer mensaje, destacó que la atención se va a centrar en la atención a los jóvenes y las familias: “Vamos a seguir con ese propósito, garantizando el derecho al trabajo, el derecho a la educación a los jóvenes, reforzando mucho todo el trabajo dirigido al bienestar de las familias, a fortalecer la unidad familiar, a que no se rompan las familias, que no se desintegren las familias”.

Agregó que la familia es una institución de primer orden, así como “la más importante institución de seguridad social que tenemos en el país, la más fraterna, la más solidaria, la que más nos va a ayudar a reconstruir el tejido social, la que más nos va a ayudar a que haya paz y que haya tranquilidad”.