Durante su conferencia de prensa, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de diversas medidas para apoyar a la economía mexicana. El punto más relevante será el adelanto del apoyo a más de 8 millones de adultos mayores:

“Les adelanto que va a dar recursos anticipados a los adultos mayores. En vez de un bimestre, les vamos a entregar dos bimestres a partir esta semana comenzamos esto. Esto lo informo para que el adulto mayor sepa que los que tienen su cuenta en vez de recibir 2 mil 670 pesos, van a recibir el doble”, dijo,

López Obrador aclaró que diferencia de otras crisis anteriores, esta vez no se le pedirá al pueblo que se apriete el cinturón, “sino que sea el Gobierno. Esto no solo es austeridad, es más trabajo, eficiencia, menos derroche. Que no sea el pueblo que padezca la crisis, eso lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas. Estamos blindando al pueblo”.

Como segundo punto, dijo, será el mantenimiento de los programas de bienestar y que no se afecte a la población con un aumento de impuestos, además que no se “va a endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles”, dijo que incluso, algunos programas de apoyos del gobierno se van a fortalecer.

Al ser cuestionado sobre los precios en el petróleo y la inyección de 50 mil millones de dólares a la economía mundial por parte de Estados Unidos, dijo el primer mandatario mexicano que van a esperar a que bajen los precios internacionales del crudo.