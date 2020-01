Durante la conferencia de prensa mañanera del día de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que hay grupos políticos que todavía no cuentan con toda la información del Tren Maya y que además, este proyecto no afectará a las poblaciones indígenas regionales.

Cuando una periodista le cuestionó sobre la obra del Tren y mensaje que enviaría al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se pronunció recientemente en contra, dijo: “Les diría que no tienen toda la información. No se va a afectar a las comunidades indígenas en nada; al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico, y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación; ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca”.

Agregó López Obrador que en este tema, no se considera “un oportunista, por eso las comunidades indígenas van a seguir siendo respetadas y atendidas. De todas maneras, que no esperen nuestros adversarios, los conservadores de izquierda y de derecha, que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria, no somos iguales. Nosotros somos pacifistas, nosotros somos partidarios de la no violencia, además, así triunfamos”

Reviró incluso que hay organizaciones sociales que reciben dinero para administrar la pobreza: “Es muy cómodo hacer análisis de la realidad, hay organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales que hasta reciben dinero para eso y se la pasan muy bien administrando la pobreza, el abandono, la marginación de la gente, haciendo análisis profundos sobre el autoritarismo; y eso, tampoco tan profundos y tan frecuentes, porque ya están en otras cosas”.

Grupos en contra

Como se recordará, el grupo político ha cuestionado el tema del proyecto económico del presidente de México en los cuales los llamados “megaproyectos”, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico que se vinculan a proyectos de extracción minera, energética, hidráulica, e inmobiliaria.

Uno de los encuentros más significativos fue el “Foro en defensa el territorio y la Madre Tierra”, que se celebró en San Cristóbal de las Casas a finales de diciembre, al que convocó en alianza con el Congreso Nacional Indígena (CNI), acudieron organizaciones y colectivos del campo y de la ciudad de 24 estados del país.