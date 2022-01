Alza en IEPS a gasolinas, incrementará el precio de los productos: Concanaco Servytur

Defenderán no retornar a confinamiento

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, aseguró que frente a la crisis de contagios que de nueva cuenta se vive en el país, defenderán a toda costa el no cierre de negocios o confinamiento, ni restricciones de horarios porque son esenciales porque todos representan economía y empleo y se debe anteponer un equilibrio entre la salud y la economía.

Señaló que el comercio terciario, considera que antes de solicitar cartillas de vacunación a la población, se le debe concientizar y garantizó que, en sus establecimientos, seguirán guardando las medidas sanitarias, exigiendo el uso de cubrebocas a los compradores, evitar las aglomeraciones y apostar por una disminución de aforos, en un tema que no desaparecerá puesto que la pandemia seguirá y debemos aprender a vivir con ella, pero de ninguna manera con cierres.

“Nosotros exhortamos a las autoridades de todo nuestro país, a las autoridades estatales, a las autoridades municipales de no a los cierres y no a las restricciones de horarios, si al control y si ser muy estrictos y de verdad, eso sí, ser muy estrictos con las medidas sanitarias de nuestras empresas pero también ser muy estrictos con los ciudadanos, porque no señalar a todos nosotros los ciudadanos que vamos a reuniones, no guardamos los protocolos con nuestros familiares, nuestros amigos, eso debemos ahorita de tratar de evitarlo y creo que es en la campaña que nos debemos enfocar ahora, concientizar a todos los ciudadanos a que se guarden todos los protocolos, creo que es un tema de todos los ciudadanos de una verdadera concientización”, dijo.

Te puede interesar: Inflación no regresará al intervalo objetivo

En ese sentido, dijo que cada una de las autoridades definirá si exigen algún registro de vacunación para la entrada de algún negocio o no porque más que un castigo, insistió, debemos concientizar en la vacunación para las personas que aún se niegan a hacerlo.

Desde León Guanajuato, el líder del comercio establecido del país, estuvo acompañado por la presidenta de la Canaco en esa entidad, Elizabeth Vargas quien también externó su negativa contra la posibilidad de un nuevo cierre de negocios.

“No podemos volver a caer en medidas restrictivas como un nuevo cierre a la economía, mismo que además de no haber resultado útil en la lucha contra el coronavirus, perjudica el sustento de millones de familias de México, el sector terciario definitivamente no podría soportar nuevamente medidas restrictivas, esto sería fatal para las empresas y fatal para los empleos”, indicó.

El presidente de la Concanaco por otro lado, se refirió a la inflación que al cierre del 2021 fue de 7. 36% y dejó en claro que cualquier incremento que pueda haber en la gasolina por el IEPS, afecta el costo de las mercancías por lo que los precios de los productos se ajustarán al alza.

“Cualquier incremento que pueda haber en la gasolina, claro que afecta al costo de las mercancías entonces pues si se prevé un incremento de todas estas mercancías por el aumento de precios a la gasolina definitivamente y esto genera inflación”, advirtió.

En torno al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, estimó que se ubique entre un 3.5 a un 4%.

Tejada Shaar, señaló que se espera un crecimiento importante en el empleo formal y en materia tributaria, celebró el Régimen de Confianza, establecido por el Servicio de Administración Tributaria ( SAT) desde el pasado 1 de enero del 2022 y dijo que es muy sencillo y plantea el crecimiento y formalización de las empresas, especialmente de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que representan el 90% en el país.

Por último, anunció la realización de la Feria de León 2022 el 21 de enero.