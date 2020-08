Alfa busca convertirse en empresa controladora: Intercam

Alik García, analista de Intercam Banco, señala en un estudio que la escisión y desconsolidación de Nemak en Alfa se convertirá en el primer gran paso en el proceso de desintegración del conglomerado, ya que el objetivo de largo plazo de Alfa es que ésta pueda desincorporar todos sus negocios restantes con excepción de su negocio de alimentos (Sigma), la cual pudiera permanecer como la única subsidiaria dentro del grupo, pasando de esta forma de un modelo de conglomerado a uno de empresa controladora.

En la nota de emisora “Arranca el proceso de cambio de modelo de negocio”, el especialista señala que el 17 de agosto la asamblea de accionistas de Alfa aprobó una propuesta para la constitución de una nueva sociedad denominada “Controladora Nemak”, a la cual Alfa le transferirá ciertos activos y capital, incluyendo la transferencia del 75% de participación accionaria que Alfa tiene en Nemak. Estimando que este proceso pudiera concretarse dentro de los siguientes 60 días.

Bajo los términos aprobados, los actuales accionistas de Alfa recibirán una acción de “Controladora Nemak” por cada una de sus acciones en Alfa, además de conservar su participación en el capital social de Alfa (misma que retendrá los negocios de Axtel, Sigma, Alpek y Newpek).

García detalla que los conglomerados como Alfa usualmente cotizan en el mercado accionario con un descuento frente al valor de la suma de sus partes (Nemak, Alpek, Sigma, Axtel, Newpek), porque tienen negocios con pocas sinergias entre ellos, capas administrativas adicionales, y un equipo directivo que tiene que tomar decisiones complejas sobre una agrupación de negocios diferentes, entre otros.

En algunos casos este castigo en el precio de la acción pudiera llegar a ser tan desproporcionado, que el mejor camino para estos pudiera llegar a ser la separación de todas sus unidades, para que coticen de forma independiente y el mercado pueda reconocer su verdadero valor implícito.

De esta forma, la administración de Alfa consideró que el descuento por conglomerado que le asignaba el mercado a su valuación implícita era desproporcionado, por lo que consideró conveniente destrabar valor liberando sus negocios, empezando con la escisión y creación de “Controladora Nemak”, la cual cotizará de manera paralela junto con Nemak. En algún punto ambas empresas pudieran terminar fusionándose de acuerdo con directivos de Alfa.

Venta del negocio de Infraestructura o de acciones de Axtel

Agrega que de manera paralela a la escisión y desconsolidación de Nemak en Alfa, se viene trabajando en la venta del negocio de infraestructura de Axtel, el cual representó el 40% de los ingresos y el 56% del EBITDA de esta subsidiaria de telecomunicaciones durante la primera mitad de 2020.

El camino alterno que tampoco descarta Alfa sería vender directamente acciones de Axtel en lugar una participación en su negocio de infraestructura, en ambos casos queda claro que la unidad está en un proceso relevante de desinversión que ayudará a bajar los niveles de apalancamiento de Alfa de forma significativa, caso contrario de la escisión de Nemak donde Alfa no recibirá flujo. La venta de acciones o activos de Axtel pudiera concretarse en los siguientes 12 meses de acuerdo con directivos de Alfa.

Escisión de Alpek

Otro punto que será analizado en un futuro será la posibilidad de escindir a Alpek para convertirla en una empresa totalmente independiente de Alfa. Sin embargo, el equipo directivo de Alfa ha aclarado que esto no sucederá hasta que no se cierren primero las transacciones pendientes en Axtel y Nemak. En consecuencia, Alfa considera esta opción como una posibilidad, pero aún no ha tomado una decisión en firme.

Desinversión en Newpek

En relación con Newpek, que es un pequeño negocio de energía, actualmente se continúa operando en México en línea con los requerimientos mínimos del contrato, pero Alfa viene trabajando desde hace varios trimestres en la desinversión de la mayoría de sus activos en Estados Unidos. Las operaciones en este último país representan cerca del 46% de los ingresos de Newpek, por lo que esta pequeña unidad dejará de ser representativa. En relación con la desinversión Newpek espera cerrar una transacción durante la segunda mitad de 2020.

Sigma

Tras la escisión de Nemak y Alpek, y las desinversiones en Axtel y Newpek, Alfa sólo retendrá el negocio de Sigma (unidad de alimentos), dejando atrás su historia como conglomerado y convirtiendo automáticamente a Sigma en una empresa pública. Sin embargo, bajo este supuesto, Sigma tendría que absorber la deuda de Alfa que representa cerca de mil millones de dólares, lo que limitaría la capacidad de crecimiento de esta subsidiaria. A razón de lo anterior, es posible que este plan no se concrete hasta que Alfa no reduzca primero su nivel de endeudamiento.

Valuación de Alfa

Para Nemak, desde nuestro punto de vista, es posible que el decremento en volúmenes para Nemak este año sea menos agresivo respecto de lo inicialmente previsto, gracias a que las armadoras en EU y México han retomado actividades con una eficiencia mayor a la esperada, con una demanda guiada por la importante necesidad de restablecer inventarios de coches en EU y el apoyo de los fuertes estímulos económicos que el gobierno estadounidense inyectó a su economía.

Siendo Norteamérica su principal mercado con cerca del 54% de las ventas consolidadas, esperamos que el notorio decremento de ventas en Nemak este año tenga una rápida normalización el siguiente año. Sin embargo, a partir de hoy, la valuación implícita de Nemak dejará de incidir en la valuación de Alfa.

En el estudio, Alik García presenta sus valuaciones y recomendaciones para las diferentes acciones que cotizan en el mercado accionario