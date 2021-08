Alerta ANPEC de cuarta ola de Covid-19 por regreso a clases

El abandono en el que se encuentran la mayoría de las escuelas públicas obligará a continuar con clases a distancia: Cuauhtémoc Rivera

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), consideró que el regreso a clases, provocará un rebrote pandémico descomunal, generando la Cuarta Ola Covid pues habrá que sumar, la nula prevención a la hora de la compra de los útiles escolares que es la punta del iceberg, más el trajín que provocará llevar y traer a los niños a la escuela, incremento en la carga vehicular y una afectación en la carga vehicular y la movilidad social en las metrópolis, conformando el caldo de cultivo para propagación del virus.

Cuauhtemoc Rivera, presidente del organismo, dijo que aunado a ello, la falta de medidores de temperatura, gel antibacterial, agua y jabón para el lavado constante de manos y carencia de cubrebocas (su no uso y mal uso), son factores que seguro detonarán contagios en la comunidad escolar.

“Las clases presenciales se acentuarán en las escuelas particulares, entre los que más tienen y más pueden, profundizando la desigualdad y, como siempre, “los pobres serán los últimos”. El traslado a los colegios se hace en auto. El abandono en el que se encuentran la mayoría de las escuelas públicas obligará a continuar con clases a distancia y, en algunos casos, de manera híbrida, no sin dificultad, ya que no cuentan con internet”, indicó.

Precisó que los maestros no quieren regresar porque temen enfermarse, ya que la vacuna (china) que les aplicaron no la consideran efectiva ante la variante Delta. Los padres de familia no tienen dinero y están recibiendo presión con el cobro de cuotas escolares extraordinarias para rehabilitar las escuelas, aún y no regresen a clases presenciales. Se está aprovechando el momento para cobrar cuotas que van desde los 250 a 800 pesos en las públicas y de 1000 a 2000 pesos en los colegios.

La compra de útiles escolares ha sido mínima, se ha optado por reciclar útiles y comprar lo estrictamente necesario, por lo que las ventas de artículos escolares solo se recuperaron un 30%.

El líder de la ANPEC, mencionó que tan solo uno de cada cuatro estudiantes del país volverá a clases presenciales; sin embargo, esta convocatoria gubernamental incrementa la incertidumbre que vive la sociedad. Además de la presión económica y riesgo pandémico, ahora suman a sus preocupaciones la disyuntiva de mandar o no a sus hijos a la escuela pues si bien reconocen el valor de la educación, no será a costa de poner en riesgo su salud y su vida.

Para Rivera, aunque en mayo de este año la pandemia nos dio un respiro y, en lugar de aprovechar este momento para fortalecer la cultura de la prevención, las autoridades acabaron por mandar un mensaje equivocado a la población: Reactivación económica a toda costa, lo más grave, sin prevención. Empezamos a movernos como si no nos hubiera pasado nada con la idea subliminal de que la pandemia, finalmente, había sido controlada. ¡Craso error!

“Se originó la aparición de la Tercer Ola con su temible variante Delta. Este embate arrancó en junio y a la fecha no hemos llegado a su meseta; registrando el nivel de contagio y muerte más alto en un solo día en lo que va de la pandemia con 28,953 contagios y 940 decesos. Desgraciadamente, las condiciones están dadas para la llegada de una Cuarta Ola Covid al país, acercándonos cada vez más a los guiones hollywoodenses apocalípticos, al estar viviendo en los hechos una purga poblacional, sin el mayor escrúpulo. La realidad supera la ficción”, agregó.

Por lo que exhortó a los padres de familia a salvaguardar la salud de sus hijos antes que cualquier otra cosa.