Airbnb gana pleito en Europa; no es “agente inmobiliario”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que no se puede exigir a el emporio Airbnb que se regule según las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios y ha calificado a la plataforma simplemente como un “servicio de la sociedad de la información”, según la Normativa 2000/31 sobre e-commerce.

“Francia no puede exigir a Airbnb que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario, al no haber notificado esta exigencia a la Comisión conforme a la Directiva sobre el comercio electrónico”, sentencia el tribunal de la Unión Europea.

En contexto, la Asociación para el Alojamiento y el Turismo Profesional de Francia (Ahtop) realizó una demanda contra Airbnb Ireland al señalar que la ley inmobiliaria francesa (Loi Hoguet) se debía aplicar a la plataforma, a la que considera un “agente inmobiliario” o bróker y argumentaba que no se limitaba a poner en contacto a dos partes gracias a la plataforma, sino que ejercía una actividad de agente inmobiliario sin estar en posesión de una tarjeta profesional, infringiendo de ese modo la ‘Ley Hoguet’, aplicable en Francia a las actividades de los profesionales del sector inmobiliario.

Tribunal consideró que un servicio de intermediación como el de Airbnb cumplía los requisitos de vincular el servicio de intermediación y la prestación de alojamiento no justificaba que dicho servicio de intermediación no pudiera ser calificado de “servicio de la sociedad de la información” y que no se le aplicara la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico.

“Airbnb agradece la sentencia. La prioridad ahora es seguir trabajando con las ciudades en normativas claras, que sitúen a las familias y a las comunidades locales como principales protagonistas del turismo sostenible en el siglo XXI”, dieron a conocer en un comunicado de la plataforma.