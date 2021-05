“En México tenemos una institución electoral suficientemente fuerte, lo he dicho en muchas ocasiones y aquí lo reitero frente a ustedes, las amenazas, los amagos no van a amedrentar este órgano electoral y el Tribunal Electoral ha demostrado que está a la altura demostrando la solidez de nuestro sistema electoral”. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, externó su preocupación por la creciente polarización en el marco de la contienda electoral del 6 de junio y alertó que dichos discursos, aderezados por sesgos, marcas y rasgos de intolerancia, “hacen muy peligroso el contexto democrático y a lo que se suma la narrativa de un fraude potencial nocivo de estrategias que de democrático tienen poco” pero advirtió que no se dejará amedrentar.

“En México tenemos una institución electoral suficientemente fuerte, lo he dicho en muchas ocasiones y aquí lo reitero frente a ustedes, las amenazas, los amagos no van a amedrentar este órgano electoral y el Tribunal Electoral ha demostrado que está a la altura demostrando la solidez de nuestro sistema electoral, creo que hay que tener mucho cuidado porque hay quien está queriendo construir el discurso de que el INE está a favor de alguien o en contra de alguien , eso es una falacia, el INE está a favor de la sociedad y aplica puntualmente las reglas que pueden no gustar pero que son justo las que en su momento la oposición pidió para construir un sistema electoral libre pero sobre todo justo y equitativo y mientras esas reglas sean las que están vigentes, el INE las va a seguir aplicando sin mirar a quien y sin distingos”, dijo.

Pero además dijo, cuidando que esa narrativa que es una trampa, no se convierta en la típica profecía cumplida. Señaló que sin confrontaciones seguirán aplicando la ley y estarán así llamados a cumplir su rol de garantía de que el voto se va a respetar.

Al firmar un Convenio de colaboración con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, el árbitro electoral, dijo que nunca antes, las elecciones habían sido tan complejas y marcadas por un entorno de pobreza, desigualdad, corrupción, violencia e inseguridad.

Por otro lado, Córdova Vianello, señaló que al día de hoy la ciudadanía ha tomado las elecciones toda vez que de más un millón 464 mil personas que participarán como funcionarios, más del 98% han aceptado por segunda ocasión que ya tienen su nombramiento y han recibido capacitación .

Por su parte, el presidente de los industriales del país, le reconoció al INE su papel de árbitro y lo respaldó como garante de la democracia por lo que le reiteró su voto de confianza.

“Si salimos a votar el 6 de junio, no solo le damos valor a la democracia sino a nuestro futuro, tenemos que ganar el consolidar nuestro destino, construir un estado de derecho, generar confianza a las inversiones que en nuestro caso es fundamental y generar trabajos para millones de mexicanos que hoy no lo tienen y generar certidumbre que es el punto de partida de la reactivación económica y privilegiamos la pluralidad de ideas de toda la ciudadanía por lo que no podemos dejar esa decisión en manos de unos cuantos “, mencionó.

El líder de la Canacintra, agregó que a través de su campaña “Mi Voto Vale” dan muestra de que están por la promoción del voto y no hacen ninguna intromisión en el proceso electoral más que convocar a la sociedad a ejercer su voto libre y secreto.