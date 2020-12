Advierten representantes de EU que es peligroso prohibir la subcontratación

Por Julián Sánchez

Los representantes de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos en México, Gricha Raether y Larry Rubín, coincidieron en que es peligroso si con la reforma laboral se prohíbe que empresas de ese país operen con outsourcing en México, puesto que afectará la inversión y la creación de empleo.

En la mesa de diálogo: Elecciones en Estados Unidos, organizado por la Concamin, Raether y Rubín aseguraron que si bien se considera prioritariamente las decisiones autónomas de cada país, resaltaron la importancia de que se respeten los acuerdos bilaterales entre ambas naciones, como los establecidos en el T-MEC.

Las posiciones surgen luego de que el Ejecutivo federal enviara al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación, que buscan regular la subcontratación de personal, los servicios y obras especializados, así como las agencias de colocación.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que se hará si se aprueba la iniciativa que se discute esta semana en la Cámara de Diputados, es poner orden en un contexto en el que empresas han defraudado al fisco y dejado sin protección social a trabajadores. Y resalta que hay un diálogo con empresarios, quienes anoche tuvieron un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema.

No obstante, en la mesa de diálogo organizada por la Concamin, Gricha Raether, quien defendió el triunfo que obtuvo Joe Biden en la elección en Estados Unidos, enfatizó:

“No hay duda alguna de que es malo para todos si el outsourcing se demoniza de esta manera y se prohíbe. Creo que es un movimiento muy peligroso para cualquier país, no estoy hablando específicamente de México, pero siempre y cuando se respeten los lineamientos que ya están establecidos en el Tratado de Libre Comercio y no se atente contra los intereses particulares de las empresas que están aquí en México que vienen de Estados Unidos”.

En el diálogo moderado por Manuel Pérez, ex cónsul general de México en Houston y donde tuvo una breve participación el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, Raether insistió en que al asumir Biden la presidencia de Estados Unidos, se tendrá mucho cuidado en no influir en las decisiones del gobierno mexicano.

“Sin embargo, en el momento en que se trasgredan los derechos de las empresas y que de alguna forma las afecten directamente violentando este tratado de libre comercio que tenemos y dé mutua agresión a las representaciones de las empresas y de los intereses privados en ambos países, ahí sí, sin duda podría haber otro tipo de intervención. Está por verse hasta dónde quieren llegar los diferentes gobiernos en esta situación, pero es una situación muy preocupante”.

Larry Rubín afirmó que “es algo muy peligroso el cambiar algo que ya se hace a nivel mundial, puesto que no se hace sólo en México, sino en todos los países prácticamente del mundo. La realidad es que el outsourcing representa una herramienta vital para las empresas, que le da certeza no sólo a la inversión, sino a la creación de empleo y creo que atentar contra la creación de empleo, es muy peligroso, no nada más para México, sino para cualquier parte del mundo”.

Dijo que aplaude los esfuerzos que está haciendo la Concamin para asegurar que la industria tanto mexicana como extranjera, incluyendo la norteamericana, se vea protegida y se pronunció porque la legislación que sea planteada en la citada materia, sea amigable a la inversión, porque México no necesita que la llegada de capital extranjero cuestione su permanencia en el país.

Francisco Cervantes informó que se tenía que retirar de la plática virtual para asistir a otra reunión, justamente donde se abordaría el tema de la subcontratación, sobre lo cual subrayó la importancia de conservar las fuentes de empleo a través de ese esquema.

Resaltó que, en la relación con los socios comerciales de América del Norte, es fundamental tener una agenda conjunta y homologarla “para no tener iniciativas distintas que choquen entre sí. Por eso estamos ahorita con el tema de la subcontratación, insistiendo mucho en que tengamos un esquema importante para que las grandes empresas puedan seguir transitando sin ningún problema en el tema que es tan importante de empleo, sobre todo conservarlo”.