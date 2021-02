Advierten de golpe devastador con reforma de outsourcing

Por Julián Sánchez

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que eliminar el esquema de contratación laboral conocido como outsourcing, será un golpe devastador para la economía del país y para millones de familias.

“Para la Coparmex, existe la evidencia técnica suficiente para advertir que la prohibición de la subcontratación distorsionará el mercado laboral y tendrá efectos directos adversos para nuestra ya débil economía.

“La subcontratación es un esquema que otorga flexibilidad a las empresas y preocupa que, ante el desafío que representa la actual crisis económica, se priorice su eliminación”, afirmó en un mensaje el organismo.

Destacó que existen 4.1 millones de personas trabajando en esa modalidad, los cuales representan alrededor de 20% de todo el empleo formal del país, por lo que el esquema en cuestión ha mostrado ser una generadora de fuentes de trabajo.

Recordó que en días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que para el cierre del 2020, la economía nacional se contrajo (-) 8.5%, con lo que se confirma su caída más profunda desde 1932. Adicionalmente, -resaltó- perdimos 648,000 empleos formales, mientras que el 40% de los hogares reporta una disminución de sus ingresos.

Exhortó al Congreso de la Unión a que analice y discuta con objetividad esa iniciativa y, sobre todo, a que en el afán de solucionar problemas que no son una regla general, no se termine por afectar a los trabajadores que se pretende proteger.

Indicó que la construcción de esta reforma debe tener como origen no una visión unilateral sino un acuerdo tripartito con dos objetivos claros:

Primero, que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Segundo, que se mantenga la figura de la subcontratación especializada e interna para lograr flexibilidad en el mercado laboral y elevar la competitividad del país.

“Desde la Coparmex le externamos al gobierno nuestra total disposición para colaborar en la identificación de actos de simulación de relaciones laborales, de sub-registro de ingresos o de evasión fiscal.

“Nuestra prioridad es proteger los derechos laborales y evitar a toda costa que se pierda uno solo de los 4.1 millones de empleos que hoy están bajo este esquema. Superar la crisis más severa de la historia, requiere de la suma de esfuerzos. Desde la Confederación estamos listos para aportar nuestro granito de arena”, puntualizó.